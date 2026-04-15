La neutralidad del Canal y la polémica por los puertos, el debate en Washington

En Washington, la capital de Estados Unidos, se debatió sobre la neutralidad del Canal y la polémica que se ha generado a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia contra el contrato de Panamá Porst Company durante un panel organizado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés) realizado en el marco de la Cumbre del Futuro y que se denominó “Las nuevas alianzas en torno a la infraestructura”.

El exvicecanciller de Panamá, Carlos Ruiz-Hernández quien participó com expositor, dijo que se debería redefinir el concepto de neutralidad en la política exterior panameña, al ser consultado por La Estrella de Panamá sobre si el país debería alinearse con los Estados Unidos en un contexto de tensión geopolítica con China.

“Panamá debe elegirse a sí misma, y eso es exactamente lo que ha hecho. Hemos optado por nuestro marco legal y nuestras instituciones para dar respuesta a situaciones que vienen de antes de este contexto actual. Eventualmente, esas relaciones y asociaciones se irán acomodando. Panamá siempre estará donde su liderazgo dice que debe estar: somos un país soberano”, dijo Ruiz-Hernández.

A su juicio, los principales aliados aquí en Washington reconocen la soberanía de Panamá. “Tenemos un Canal neutral, abierto al mundo, y debe seguir siendo así. Pero cuando la realidad geopolítica se impone, son las instituciones las que deben responder, y eso es lo que ha ocurrido en nuestro país”, recalcó.

Durante el panel de CSIS, también se analizó el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y Panama Ports Company (PPC), que operaba las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal.

“En 18 meses estas compañías [MSC y Maersk] ayudarán a Panamá a ir de la situación en la que estábamos antes hasta la adopción de estándares más occidentales y transparentes. Ahí hay un rol que puede jugar Estados Unidos (...) Estoy seguro de que hay una serie de industrias en las que el capital y las empresas estadounidenses pueden ayudarnos”, dijo Ruiz-Hernández.

En lo que se refiere a las relaciones diplomáticas entre Panamá y China, Ruiz-Hernández precisó que Panamá valora profundamente la cultura china y su historia milenaria. El desafío está en alinear los valores democráticos, la transparencia y las instituciones del país con la agenda que actualmente impulsa la República Popular China en distintos lugares del mundo, como en Filipinas, Venezuela y Cuba.

“Estados Unidos tiene socios y herramientas, pero debe trabajar mejor en la arquitectura de esas relaciones, donde el capital público y privado puede jugar un papel clave. Al final, se necesitan no solo alianzas diplomáticas, sino también mecanismos concretos que permitan canalizar principios importantes como la soberanía y la neutralidad, fundamentales para mantener relaciones sólidas y equilibradas”, sostuvo.

De acuerdo con la descripción previa que el CSIS proveyó a los asistentes del evento, la discusión – en la que también participaron el embajador de Filipinas en Estados Unidos José Manuel del Gallego Romuáldez, el codirector de Cerberus Frontier y director general sénior de Cerberus Capital Management Alexander Benard y Derek Berlin, vicepresidente sénior de Logistics Plus Inc. – versó sobre el conjunto de herramientas económicas de Estados Unidos podría desplegar para “apoyar de manera más proactiva el desarrollo y la protección de infraestructuras críticas en el extranjero”.