Los viajes internacionales de José Raúl Mulino como presidente de Panamá (2024-2025)

El <b>21 de enero de 2025</b>, Mulino participó en el <b>Foro Económico Mundial en Davos, Suiza</b>, con reuniones clave con <b>Maersk, MSC, el BID y el primer ministro de Vietnam</b>.Luego, el <b>23 de enero</b>, viajó a <b>Roma y el Vaticano</b>, donde fue recibido por el <b>presidente Sergio Mattarella</b> y el <b>p</b><b>ap</b>a Francisco, además de reunirse con líderes empresariales italianos.En febrero, asistió en <b>Uruguay</b> a la toma de posesión de <b>Yamandú Orsi</b> y sostuvo encuentros bilaterales con otros mandatarios de la región.En <b>abril de 2025</b>, viajó a <b>Perú</b> para estrechar lazos diplomáticos, recibir condecoraciones y firmar una declaración conjunta con la presidenta <b>Dina Boluarte</b>.En <b>mayo</b>, participó en la <b>10ª Cumbre de la AEC en Montería, Colombia</b>, donde Panamá asumió la <b>Secretaría Pro Témpore por un año</b>.