El pasado viernes la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no admitió el recurso de casación presentado por los abogados defensores del expresidente Ricardo Martnelli, en el caso New Business por lo que el exmandatario fue condenado a 128 meses de prisión (10 años y ocho meses) por el delito de blanqueo de capitales en calidad de autor por el caso conocido como New Business.