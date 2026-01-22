Melitón Arrocha abandona el panameñismo: ‘Mi lealtad es con Panamá y la democracia’

El abogado y exministro de Comercio e Industrias, Melitón Arrocha, presentó su renuncia al Partido Panameñista, según confirmó mediante una carta dirigida al presidente del colectivo, Jorge Herrera.

“Por este medio, y con el respeto que se merece la historia y la militancia del Partido Panameñista, presento mi renuncia irrevocable a mi condición de miembro del colectivo”, señala Arrocha en la misiva.

En la carta, destaca que ha servido a la República desde distintas responsabilidades públicas, tanto en el Órgano Ejecutivo como en el Legislativo y en el servicio exterior, procurando siempre que su experiencia estuviera orientada a la defensa institucional, la decencia en el ejercicio del poder y el respeto irrestricto al Estado de derecho.

“Precisamente por ese compromiso con la democracia, no puedo ignorar una realidad política que considero grave”, advierte Arrocha. A su juicio, el mandato popular conferido al Partido Panameñista en las pasadas elecciones fue, de manera inequívoca, ejercer un rol de oposición responsable, firme y constructiva, capaz de servir de contrapeso a la administración de turno, como corresponde en una democracia sana.

Sin embargo, tras casi un año y medio, afirma constatar con preocupación que el partido se encuentra muy alejado de cumplir ese deber histórico. “En lugar de desempeñar el rol de peso y contrapeso que exige la ciudadanía, el partido ha terminado, en la práctica, por actuar como un brazo encubierto ejecutor del gobierno, diluyendo la independencia política que debería distinguirlo y debilitando la confianza pública en la función opositora”, sostiene.

Asimismo, Arrocha señala que el país atraviesa un momento que exige una renovada institucionalidad democrática, capaz de propiciar una verdadera representación ciudadana, una separación real de poderes y una rendición de cuentas efectiva.

“Renuncio, entonces, no desde el agravio ni la estridencia, sino desde una convicción serena: La lealtad superior es con Panamá y con nuestra democracia, no con decisiones que apartan al partido de su razón de ser en este momento nacional”, concluye en su carta de renuncia.