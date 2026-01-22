Melitón Arrocha abandona el panameñismo: ‘Mi lealtad es con Panamá y la democracia’

El abogado y exministro de Comercio e Industrias, <b>Melitón Arrocha</b>, presentó su <b>renuncia al Partido Panameñista</b>, según confirmó mediante una carta dirigida al presidente del colectivo, <b>Jorge Herrera</b>.'Por este medio, y con el respeto que se merece la historia y la militancia del Partido Panameñista, presento mi <b>renuncia irrevocable</b> a mi condición de miembro del colectivo', señala Arrocha en la misiva.En la carta, destaca que ha servido a la República desde distintas responsabilidades públicas, tanto en el Órgano Ejecutivo como en el Legislativo y en el servicio exterior, procurando siempre que su experiencia estuviera orientada a la defensa institucional, la decencia en el ejercicio del poder y el respeto irrestricto al Estado de derecho.<i>'Precisamente por ese compromiso con la democracia, no puedo ignorar una realidad política que considero grave',</i> advierte Arrocha. A su juicio, el mandato popular conferido al Partido Panameñista en las pasadas elecciones fue, de manera inequívoca, ejercer un rol de oposición responsable, firme y constructiva, capaz de servir de contrapeso a la administración de turno, como corresponde en una democracia sana.Sin embargo, tras casi un año y medio, afirma constatar con preocupación que el partido se encuentra muy alejado de cumplir ese deber histórico.<i> 'En lugar de desempeñar el rol de peso y contrapeso que exige la ciudadanía, el partido ha terminado, en la práctica, por actuar como un brazo encubierto ejecutor del gobierno, diluyendo la independencia política que debería distinguirlo y debilitando la confianza pública en la función opositora',</i> sostiene.Asimismo, Arrocha señala que el país atraviesa un momento que exige una renovada institucionalidad democrática, capaz de propiciar una verdadera representación ciudadana, una separación real de poderes y una rendición de cuentas efectiva.<i>'Renuncio, entonces, no desde el agravio ni la estridencia, sino desde una convicción serena: La lealtad superior es con Panamá y con nuestra democracia, no con decisiones que apartan al partido de su razón de ser en este momento nacional', </i>concluye en su carta de renuncia.