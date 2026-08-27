Mitradel bajo cuestionamiento: Pérez Barboni señala posibles conflictos de interés

El diputado del Movimiento Otro Camino (MOCA) José Pérez Barboni cuestionó a la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) por varios presuntos casos de conflicto de interés durante la presentación de vistas presupuestarias de la Asamblea Nacional.

Pérez Barboni cuestionó a la ministra por su cuñado, Edwin Cedeño, quien trabaja como asesor en el despacho de la viceministra, de acuerdo al propio sitio web del Mitradel.

La ministra confirmó que se trata del hermano de su esposo y arguyó que es un “préstamo interinstitucional”. Tras preguntas del diputado, añadió que ella misma fue quien solicitó el préstamo.

Aunque Muñoz afirmó que consultó con la Autoridad Nacional para la Transparencia y el Acceso a la Información (Antai), reconoció que no cuenta con una respuesta escrita.

“Haga las investigaciones correspondientes y esperemos que la Antai responda si tiene alguna duda”, replicó la ministra.

El diputado procedió a cuestionar a la directora nacional de Empleo, Karlina Juliao de Bodero, quien aparece como agente residente de la sociedad RQ Marketing & Events, S.A.

De acuerdo con Pérez Barboni, esta empresa recibió una contratación directa del Fondo de Promoción Turística de Panamá (Promtur) por 11 millones de dólares.

“Me gustaría que me cuente cómo por contratación directa usted recibe este contrato y si utilizó influencias dentro del despacho superior del Ministerio de Trabajo para conseguir este contrato”, preguntó Barboni.

Juliao respondió que no tiene nada que ver con las contrataciones o licitaciones que haga la empresa con el Estado o con cualquier otra empresa privada, que solo es la agente residente y que se cumplió con la debida diligencia.

“Yo creo que 1+1 es dos, si lo vemos de esa forma. ¿Usted sabiendo que esta empresa tenía intenciones de recibir una contratación directa por parte del Estado de no pensó que renunciar sería lo más prudente para evitar cualquier malinterpretación?”, continuó el diputado.

Fuentes del Mitradel comunicaron posteriormente que la empresa que recibió la contratación de 11 millones de dólares no es la misma en la que la directora Juliao aparece como agente residente, sino una con nombre similar llamada Marketing & Events.