Mulino convoca Consejo de Gabinete extraordinario para analizar recomendaciones del Presupuesto 2026

El presidente José Raúl Mulino confirmó durante su conferencia matinal de los jueves que este lunes 13 de octubre habrá un Consejo de Gabinete extraordinario para analizar las recomendaciones.

Después de analizadas las recomendaciones se enviaría el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado a la comisión para que eventualmente termine el primer debate.

Este miércoles 8 de octubre la Comisión de Presupuesto aprobó una resolución con recomendaciones al Ministerio de Economía y Finanzas para reconsiderar el Presupuesto General del Estado 2026.

Las recomendaciones de los diputados incluyen incrementos para las universidades oficiales y centros de investigación.

Ese sentido, indicaron que la Universidad de Panamá recibiría $33.4 millones, la Universidad Tecnológica de Panamá $33.3 millones, la Universidad Autónoma de Chiriquí $8 millones, la Universidad Especializada de las Américas $8.5 millones y la Universidad Marítima Internacional de Panamá $5.3 millones.

Además, en la lista de recomendaciones está que se contemple reforzar el presupuesto de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y del Instituto Técnico Superior Especializado con 6 millones de dólares.

Eida Gabriela Sáiz, viceministra de Economía, reveló que este jueves 9 de octubre se están recibiendo las recomendaciones de los diputados de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Sáiz detalló que la idea es revisar las recomendaciones enviadas por los diputados de las diferentes bancadas del legislativo y realizar los ajustes necesarios.

Posteriormente, se debe coordinar el espacio disponible para discutirlo en el Consejo de Gabinete.