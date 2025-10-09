Mulino convoca Consejo de Gabinete extraordinario para analizar recomendaciones del Presupuesto 2026

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/jose-raul-mulino" target="_blank">El presidente José Raúl Mulino</a> confirmó durante su conferencia matinal de los jueves que este lunes 13 de octubre habrá un <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/consejo-de-gabinete" target="_blank">Consejo de Gabinete extraordinario</a> para analizar las recomendaciones.Después de analizadas las recomendaciones se enviaría el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado a la comisión para que eventualmente termine el primer debate.Este miércoles 8 de octubre la Comisión de Presupuesto aprobó una resolución con recomendaciones al Ministerio de Economía y Finanzas para reconsiderar el Presupuesto General del Estado 2026.Las recomendaciones de los diputados incluyen incrementos para las universidades oficiales y centros de investigación.Ese sentido, indicaron que la Universidad de Panamá recibiría $33.4 millones, la Universidad Tecnológica de Panamá $33.3 millones, la Universidad Autónoma de Chiriquí $8 millones, la Universidad Especializada de las Américas $8.5 millones y la Universidad Marítima Internacional de Panamá $5.3 millones.<b>Además, en la lista de recomendaciones está que se contemple reforzar el presupuesto de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y del Instituto Técnico Superior Especializado con 6 millones de dólares.</b>Eida Gabriela Sáiz, viceministra de Economía, reveló que este jueves 9 de octubre se están recibiendo las recomendaciones de los diputados de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.<b>Sáiz detalló que la idea es revisar las recomendaciones enviadas por los diputados de las diferentes bancadas del legislativo y realizar los ajustes necesarios.</b>Posteriormente, se debe coordinar el espacio disponible para discutirlo en el Consejo de Gabinete.