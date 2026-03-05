  1. Inicio
Política

Mulino descarta subsidios si sube el combustible por crisis en Medio Oriente

Por
Darine Waked
  • 05/03/2026 08:57
El presidente afirmó que el Gobierno no prevé intervenir con subsidios ante una eventual alza del combustible y confía en que el mercado estabilice precios

El presidente José Raúl Mulino afirmó este miércoles 5 de marzo que el Gobierno panameño no contempla otorgar subsidios ante un posible aumento en el precio del combustible provocado por la crisis geopolítica que se vive actualmente en Medio Oriente.

Durante su conferencia de prensa semanal, el mandatario fue consultado sobre si el Ejecutivo evalúa medidas para mitigar el impacto que podría tener en Panamá una escalada del conflicto en esa región, especialmente en el mercado energético.

Mulino reconoció que uno de los primeros efectos que suele observarse en escenarios de tensión internacional es el incremento del precio del petróleo y los combustibles, lo que puede repercutir en economías importadoras como la panameña.

Sin embargo, indicó que por ahora el Gobierno no prevé aplicar mecanismos de subsidio para amortiguar un eventual aumento.

“No visualizo subsidios por parte del gobierno”, sostuvo el mandatario.

Confianza en la estabilización del mercado

Mulino señaló que, en su opinión, los precios tienden a estabilizarse una vez que pasan los picos de tensión internacional, por lo que considera que el mercado terminará regulando el comportamiento del combustible.

“Pasará la crisis y se resolverá el precio como establece el mercado”, afirmó.

El presidente recordó que en el pasado el Estado panameño implementó medidas de apoyo para contener el impacto del encarecimiento del combustible, pero advirtió que esos mecanismos generaron desequilibrios fiscales que el Gobierno no está dispuesto a repetir.

“No estoy pensando en subsidiar otra vez con el desequilibrio que fue la pasada”, señaló.

Durante años recientes, Panamá aplicó subsidios parciales al precio del combustible como parte de medidas adoptadas frente al aumento internacional del petróleo, lo que implicó importantes desembolsos del Estado.

Riesgos globales y efecto en economías importadoras

El mandatario también reconoció que la situación en Medio Oriente representa una crisis “muy peligrosa y delicada”, que podría tener repercusiones en los mercados internacionales si se prolonga o se expande.

El impacto potencial en los precios del petróleo es uno de los principales factores de preocupación global, debido a que la región concentra una parte significativa de la producción energética mundial y rutas estratégicas de transporte de hidrocarburos.

En el caso de Panamá, el país depende en gran medida de la importación de combustibles, por lo que cualquier incremento en los precios internacionales suele trasladarse al mercado interno.

A pesar de este escenario, Mulino insistió en que el Gobierno seguirá monitoreando la evolución del conflicto y sus efectos económicos, pero reiteró que la estrategia del Ejecutivo será evitar nuevas políticas de subsidios generalizados y permitir que el mercado determine la evolución de los precios.

