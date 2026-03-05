Mulino descarta subsidios si sube el combustible por crisis en Medio Oriente

El presidente José Raúl Mulino afirmó este miércoles 5 de marzo que el Gobierno panameño no contempla otorgar subsidios ante un posible aumento en el precio del combustible provocado por la crisis geopolítica que se vive actualmente en Medio Oriente. Durante su conferencia de prensa semanal, el mandatario fue consultado sobre si el Ejecutivo evalúa medidas para mitigar el impacto que podría tener en Panamá una escalada del conflicto en esa región, especialmente en el mercado energético. Mulino reconoció que uno de los primeros efectos que suele observarse en escenarios de tensión internacional es el incremento del precio del petróleo y los combustibles, lo que puede repercutir en economías importadoras como la panameña. Sin embargo, indicó que por ahora el Gobierno no prevé aplicar mecanismos de subsidio para amortiguar un eventual aumento. “No visualizo subsidios por parte del gobierno”, sostuvo el mandatario.

Confianza en la estabilización del mercado

Mulino señaló que, en su opinión, los precios tienden a estabilizarse una vez que pasan los picos de tensión internacional, por lo que considera que el mercado terminará regulando el comportamiento del combustible. “Pasará la crisis y se resolverá el precio como establece el mercado”, afirmó. El presidente recordó que en el pasado el Estado panameño implementó medidas de apoyo para contener el impacto del encarecimiento del combustible, pero advirtió que esos mecanismos generaron desequilibrios fiscales que el Gobierno no está dispuesto a repetir. “No estoy pensando en subsidiar otra vez con el desequilibrio que fue la pasada”, señaló. Durante años recientes, Panamá aplicó subsidios parciales al precio del combustible como parte de medidas adoptadas frente al aumento internacional del petróleo, lo que implicó importantes desembolsos del Estado.

Riesgos globales y efecto en economías importadoras