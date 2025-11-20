Mulino no descarta presentar nueva normativa de extinción de dominio y pide fortalecer gestión de bienes incautados

El presidente de la República, <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/jose-raul-mulino" target="_blank">José Raúl Mulino</a>, aseguró este jueves 20 de noviembre en su conferencia semanal que <b>no descarta la presentación de una normativa relacionada a la extinción de dominio, y abogó por reforzar a la entidad del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) encargada de administrar los bienes decomisados a las personas señaladas por casos de corrupción</b>.En este sentido, el mandatario recordó que, cuando fungía como ministro de Seguridad en el año 2013, presentó una <b>modificación del sistema penal acusatorio relacionado a la extinción de dominio</b>. Acto seguido, Mulino <b>señaló que ya hay una norma vigente al respecto en el Código Procesal Penal</b>.'Como ciudadano, <b>yo me opuse a la Ley de Extinción de Dominio, que creo que se presentó a finales del quinquenio pasado porque esa ley no era para Panamá</b>. Por otro lado, <b>tenía graves distorsiones y podía ser un instrumento de persecución política incalculable si aquí llega a la presidencia otro enfermo como el que tuvimos</b>. <b>Me opuse y me he manifestado sobre ello varias veces. Eso no quiere decir que no se puede hacer una buena ley técnica que le permita a las autoridades que persiguen el delito como el Ministerio Público, etc. poder hacerlo</b>', desarrolló Mulino.No obstante, el presidente <b>señaló que, por otro lado, se debe dotar de mayor agilidad a la entidad encargada del MEF de administrar los bienes cautelados en los casos de corrupción</b>.'<b>[Esta entidad] tiene que salir inteligentemente de eso [de los bienes] y depositar el dinero que eso produzca en el fondo de custodia que se encuentra en el Banco Nacional, eso debió sumar en aquel tiempo $72 millones en cuentas sin pago de interés al Banco Nacional, lo cual hoy en día es un tremendo negocio. Hoy en día, son entre $90 y $100 millones con la cantidad de plata que se incauta a cada rato</b> (...) <b>La idea es que si [los señalados por casos de corrupción] salen inocentes, se les dé un cheque</b> por valor del Ferrari, de la mansión en Santa María, del apartamento en Costa del Este, <b>más los intereses de ley, y todo el mundo para su casa</b>. Pero, mientras tanto<b> evitamos el deterioro de bienes </b>como autos finos, apartamentos de lujo o casas de playa, que a la vuelta de dos, tres o cuatro meses se deterioran por la falta de pago de la cuota de mantenimiento, y<b> al final habría que pagar al delincuente la cuota del mantenimiento de ese bien para disponer de él</b>', añadió el presidente.Mulino reiteró al final que no se opone a una buena ley de extinción de dominio. 'Pero no el entuerto que trataron de acomodar en la administración anterior de la Asamblea Nacional', concluyó.