Panamá recibe centro de operaciones y equipo para fortalecer su lucha contra las organizaciones criminales

La Embajada de Estados Unidos en Panamá entregó este jueves 20 de noviembre un nuevo centro de operaciones y dos camiones de carga de 10 ruedas al Ministerio de Seguridad Pública de Panamá.

Esta entrega se efectuó como parte de las actividades por el 17º aniversario del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

La donación fue entregada por el embajador estadounidense en Panamá, Kevin Cabrera, y forma parte de los esfuerzos de cooperación bilateral en materia de seguridad.

El nuevo centro de operaciones y los vehículos —valorados en aproximadamente 1 millón de dólares— fueron financiados por el Departamento de Guerra de Estados Unidos y están destinados a fortalecer la capacidad de Panamá para combatir el terrorismo, el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales.

Además, la instalación será próximamente equipada con cerca de 400 mil dólares adicionales en tecnología y herramientas operativas financiadas por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado.

Esta entrega por fases, señalaron las autoridades, permitirá que el centro quede totalmente habilitado para apoyar las labores tácticas y de coordinación de Senafront.

Cabrera destacó la relevancia de estas inversiones. “La nueva instalación y los camiones permitirán que Senafront coordine operaciones de manera más eficiente y responda a las amenazas con mayor rapidez y precisión”, dijo.

Añadió que “lo más importante es que ayudan en el avance de nuestras prioridades regionales compartidas: desarticular redes criminales, proteger a las comunidades de las drogas y garantizar fronteras seguras”.