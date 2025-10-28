¿Qué motivó la visita del embajador Kevin Cabrera al distrito de San Miguelito?

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, efectuó este martes 28 de octubre una visita a San Miguelito, donde compartió con líderes locales, recorrió espacios emblemáticos del distrito y reafirmó el compromiso de su país con el desarrollo, la seguridad y la sostenibilidad en Panamá.

La jornada de Cabrera comenzó en el segundo mayor procesador de lácteos del país, que utiliza más de 6.5 millones de dólares en ingredientes estadounidenses —entre ellos leche en polvo y crema de mantequilla— para la elaboración de productos locales.

Cabrera destacó esa relación comercial como un ejemplo de cooperación económica que genera empleos y fortalece la industria panameña.

Posteriormente, el embajador estadounidense visitó la parroquia Cristo Redentor, donde fue recibido por el padre Juan Sandoval.

Durante ese recorrido, Cabrera conoció la historia de la escultura de bronce Cristo Redentor, donada por la Arquidiócesis de Chicago y transportada a Panamá por la Marina de Estados Unidos en 1970, símbolo de los vínculos culturales y espirituales entre ambos países.

En el Centro de Operaciones Municipales de San Miguelito, sostuvo una reunión con autoridades locales, donde subrayó el apoyo de Estados Unidos a los esfuerzos panameños en materia de seguridad ciudadana.

Después, Cabrera visitó la Casa Cultural de las 600, donde conversó con jóvenes estudiantes del idioma inglés que participan en programas de la Fundación Gabriel Lewis Galindo, respaldados por la Embajada estadounidense.

En el Complejo Deportivo Los Andes No. 2, entregó mochilas donadas por el Comando Sur a estudiantes y destacó el valor del deporte como herramienta para fomentar liderazgo, disciplina y desarrollo comunitario.

La visita concluyó en el Lago de Los Andes, donde el embajador se reunió con representantes de corregimiento y ejecutivos de la empresa ReGreen, con sede en Florida, para analizar soluciones sostenibles de gestión de residuos en el área metropolitana, tema clave para la salud pública y la preservación ambiental.

“Estoy complacido de haber pasado el día en San Miguelito, conociendo a la gente amable y trabajadora que está moldeando el futuro de su comunidad”, expresó el embajador.