Bolillo Gómez responde a críticas por su saludo al Negrito Quintero: Esto fue lo que pasó

Bolillo Gómez defendió su gesto con Alberto Quintero ante las críticas.
Emiliana Tuñón
  • 20/11/2025 11:42
El técnico de El Salvador respondió a los cuestionamientos por su abrazo con el panameño Alberto Quintero.

El director técnico de la Selección de El Salvador, Hernán Dario Bolillo Gómez, ha sido objeto de fuertes críticas por parte de aficionados salvadoreños luego de que se viralizara un video en el que saluda efusivamente, con abrazos, al jugador panameño Alberto Negrito Quintero durante el encuentro disputado en el estadio Rommel Fernández.

El gesto generó molestia entre la afición salvadoreña, que considera inapropiado el nivel de cercanía mostrado con un jugador rival en plena competencia.

Gómez, sin embargo, mantiene una larga relación con varios futbolistas panameños, pues dirigió a la Selección de Panamá entre 2014 y 2018, etapa en la que logró una histórica clasificación a la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, la primera en la historia del país.

Así reaccionó Bolillo Gómez a la controversia generada por su saludo a Negrito Quintero

Tras las fuertes críticas de los hinchas salvadoreños por su saludo efusivo con el Negrito Quintero, Gómez rompió el silencio y aseguró que no considera que su gesto haya sido una falta de respeto.

“¿Te parece a vos que con personas con las que hice historia, como también ocurrió en Ecuador, yo voy a llegar y no saludarlos? La amistad que tengo con los jugadores, el cariño que ellos me tienen... Alberto Quintero iba para el camerino cuando terminó el partido, se detuvo y me abrazó. ¿Qué querías que hiciera? ¿Qué lo rechazara? Si han sido hombres que yo crie, hombres que vivieron conmigo una historia muy linda”, expresó.

Gómez también destacó que se siente cómodo en El Salvador y que no ha solicitado ningún permiso para viajar a Colombia. Aseguró que la gente lo trata bien y que está plenamente concentrado en su trabajo con la selección salvadoreña.

