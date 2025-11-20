Bolillo Gómez responde a críticas por su saludo al Negrito Quintero: Esto fue lo que pasó

El director técnico de la Selección de El Salvador, Hernán Dario Bolillo Gómez, ha sido objeto de fuertes críticas por parte de aficionados salvadoreños luego de que se viralizara un video en el que saluda efusivamente, con abrazos, al jugador panameño Alberto Negrito Quintero durante el encuentro disputado en el estadio Rommel Fernández.

El gesto generó molestia entre la afición salvadoreña, que considera inapropiado el nivel de cercanía mostrado con un jugador rival en plena competencia.

Gómez, sin embargo, mantiene una larga relación con varios futbolistas panameños, pues dirigió a la Selección de Panamá entre 2014 y 2018, etapa en la que logró una histórica clasificación a la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, la primera en la historia del país.