Oposición solo de palabra, críticas dentro del PRD y Panameñismo

Divisiones en el Partido Panameñista y el Partido Revolucionario Democrático (PRD). Mientras figuras de ambos partidos enfrentan procesos judiciales que sus copartidarios califican de persecución política, las bancadas de ambos colectivos en la Asamblea Nacional se muestran más del lado del oficialismo que la oposición.

El exdiputado y expresidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón, confrontó recientemente en redes sociales al nuevo jefe de la bancada Panameñista, José Luis “Popi” Varela.

Varela respondió en un comunicado a críticas por abstenerse en la votación para la presidencia de la Asamblea, afirmando que “pensar que el Gobierno es el diablo y el movimiento Vamos es Dios constituye un error político de nuestro expresidente del partido, José Blandón. La bancada analizó el movimiento político y consideró que la mejor opción para el país era mantener el equilibrio entre dos fuerzas diametralmente opuestas en la Asamblea Nacional”.

Blandón le respondió en su cuenta personal de X, tuiteado que: “El Gobierno no es el diablo ni Vamos es Dios. Coincido al 100%. Ni el Gobierno es Dios ni Vamos es el diablo. Imagino que también coincidimos en eso. En lo que no coincidimos es en que sólo había 3 opciones el 1 de julio: votar con Shirley, votar con Grace o abstenerse. Había otra opción que le habría dado al Panameñismo la opción de tomar la palabra y explicar su posición política. Es lo menos que, en mi opinión, debieron hacer. Era preferible a abstenerse”.

Blandón también apuntó a la detención del alcalde de Pocrí, Manuel Soriano, imputado por delitos contra la administración pública. “Les exhorto también a tirar un comunicado sobre el arbitrario encarcelamiento de nuestro copartidario y Alcalde de Pocrí, Manuel Soriano, que ayer cumplió un año de injusticias en su contra. Ah, y le deseo un feliz cumpleaños al nuevo jefe de bancada.”

Por otro lado, el PRD ha denunciado públicamente persecución política. Mientras múltiples de sus miembros desde el exvicepresidente José Gabriel Carrizo, al exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento del Recurso Humano (Ifarhu), Bernardo Meneses y varios alcaldes y representantes enfrentan cargos por presuntos delitos, los diputados de la bancada legislativa emiten sus votos en favor de la candidata del partido oficialista.

“Explícame cómo el partido no tiene opinión, no cuestiona las actuaciones del gobierno, no juega el papel de orientación que tiene que jugar, no provoca ni produce las alianzas que debe generar con los sectores sociales que también están siendo perseguidos, el movimiento sindical, el movimiento gremial, que los han judicializado también”, cuestionó el dirigente perredista, Pedro Miguel González. “La persecución ya no ha sido solo desde el punto de vista político y económico, sino también judicial. Entonces ahí te das cuenta de que hay un liderazgo político equivocado, un liderazgo político que no está jugando su papel de oposición, a pesar de que lo pueden gritar a los cuatro vientos, pero no lo están haciendo y nadie le cree”.