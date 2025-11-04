Panamá apoya decisión soberana de República Dominicana sobre la Cumbre de las Américas

<b>El Gobierno de Panamá</b> manifestó la mañana de este martes 4 de noviembre su pleno respaldo y solidaridad al al pueblo de la <b>República Dominicana</b> ante la decisión soberana de posponer la celebración de la próxima<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/cumbre-de-las-americas" target="_blank"> Cumbre de las Américas</a>.A través de un comunicado emitido por el <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/mire-ministerio-de-relaciones-exteriores" target="_blank">Ministerio de Relaciones Exteriores</a>, Panamá destacó la importancia de que este foro hemisférico se desarrolle en un ambiente de diálogo constructivo y convivencia respetuosa entre todas las naciones del continente.La organización de esta cumbre estuvo marcada por la controversia debido a que <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/luis-abinader" target="_blank">el presidente de República Dominicana, Luis Abinader</a>, declaró que no tenía previsto invitar a Nicaragua, Cuba y Venezuela al encuentro regional.<b>Tras la postura de Abinader la presidente de México, Claudia Sheinbaum, reveló que ella no asistiría a la Cumbre de las Américas por la postura de su homólogo.</b>'<i>La Cumbre de las Américas constituye un espacio esencial para fortalecer la cooperación, el entendimiento mutuo y el compromiso compartido con los valores que nos unen: la defensa de la democracia, el respeto a los derechos humanos, la vigencia del derecho internacional y la búsqueda de la prosperidad común de nuestros pueblos</i>', señaló la Cancillería panameña.<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/jose-raul-mulino" target="_blank">La administración del presidente José Raúl Mulino</a> reiteró además su disposición a colaborar activamente con todos los países del hemisferio para que, en el momento propicio, la Cumbre se lleve a cabo con éxito en la hermana República Dominicana.