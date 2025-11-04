Panamá apoya decisión soberana de República Dominicana sobre la Cumbre de las Américas

El Gobierno de Panamá manifestó la mañana de este martes 4 de noviembre su pleno respaldo y solidaridad al al pueblo de la República Dominicana ante la decisión soberana de posponer la celebración de la próxima Cumbre de las Américas.

A través de un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Panamá destacó la importancia de que este foro hemisférico se desarrolle en un ambiente de diálogo constructivo y convivencia respetuosa entre todas las naciones del continente.

La organización de esta cumbre estuvo marcada por la controversia debido a que el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, declaró que no tenía previsto invitar a Nicaragua, Cuba y Venezuela al encuentro regional.

Tras la postura de Abinader la presidente de México, Claudia Sheinbaum, reveló que ella no asistiría a la Cumbre de las Américas por la postura de su homólogo.

“La Cumbre de las Américas constituye un espacio esencial para fortalecer la cooperación, el entendimiento mutuo y el compromiso compartido con los valores que nos unen: la defensa de la democracia, el respeto a los derechos humanos, la vigencia del derecho internacional y la búsqueda de la prosperidad común de nuestros pueblos”, señaló la Cancillería panameña.

La administración del presidente José Raúl Mulino reiteró además su disposición a colaborar activamente con todos los países del hemisferio para que, en el momento propicio, la Cumbre se lleve a cabo con éxito en la hermana República Dominicana.