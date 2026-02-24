Panamá y España sellan un acuerdo estratégico por el desarrollo sostenible

Panamá y España escribieron este martes 24 de febrero un nuevo capítulo en sus relaciones bilaterales al suscribir la Alianza para el Desarrollo Sostenible 2026–2030, con la firma del acta de la VIII Comisión Mixta de Cooperación entre ambas naciones. El documento fue firmado por el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, y por la secretaria de Estado de Cooperación Internacional de España, Eva Granados Galiano, en presencia del canciller de la República, Javier Martínez-Acha.

Guevara Mann profundizó —según la nota de prensa emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá— que la firma de esta alianza constituye la culminación formal de un proceso técnico y diplomático y representa “la expresión clara de una voluntad política convergente, de la confianza, el respeto y la cooperación”. Una acción que, según sus palabras, está en línea con un compromiso compartido con el desarrollo sostenible, el multilateralismo y la construcción de un mundo más justo.

“Con esta alianza alineada con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Panamá reafirma su compromiso con un desarrollo inclusivo, resiliente y sostenible”, acotó Guevara Mann.

Por su lado, Granados Galiano reiteró su compromiso con el fortalecimiento de los lazos entre España y Panamá, los cuales se busca reforzar con un instrumento de cooperación moderna, tanto horizontal como corresponsable, entre dos partes que “dialogan y comparten diagnósticos sobre los retos comunes”. La firma se concreta en un contexto en el que, según apuntó la secretaria de Estado española, el multilateralismo atraviesa una crisis y la cooperación internacional retrocede.

“España apuesta por países socios como Panamá para que sea un referente regional en valores compartidos como el multilateralismo”, señaló la funcionaria española, quien además resaltó que Panamá se encuentra en un proceso prolongado de evaluación por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. En ese proceso, España actúa como país acompañante, con un espíritu de trabajo conjunto para enfrentar los desafíos.

Martínez-Acha, por su parte, agradeció a España por el apoyo constante a Panamá, especialmente en lo relacionado con las listas discriminatorias. “Esta alianza llega en un momento decisivo para Iberoamérica, en una etapa geopolítica y económica crucial para la región y el mundo, y envía un mensaje sólido sobre la relevancia de la cooperación pragmática basada en la evidencia científica, además de demostrar que Panamá es un socio estable, con visión a largo plazo”, manifestó el canciller.

La alianza fue el resultado de más de un año de trabajo coordinado entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá y el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, mediante consultas con instituciones del Estado y la sociedad civil para asegurar que el acuerdo refleje las prioridades de desarrollo del país y fortalezca una cooperación transparente y orientada a resultados. Por parte de España participó la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Panamá, aportando asistencia técnica, conocimiento y buenas prácticas.

La alianza se ejecutará a través de una Comisión Bipartita que coordinará los proyectos de cooperación. Entre sus elementos más innovadores destaca la promoción de bienes públicos regionales para enfrentar retos globales como el cambio climático, la protección de la biodiversidad, la movilidad humana, la gobernanza democrática, la igualdad de género y la cohesión social.