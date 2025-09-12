Partido Panameñista renovará su estructura partidista el 23 de noviembre

El Partido Panameñista ya tiene definida la fecha para un momento crucial en su vida política: el 23 de noviembre se llevará a cabo la Convención Nacional Extraordinaria, en la que se renovarán la junta directiva y el Directorio Nacional.

En este proceso estarán en disputa 43 cargos, lo que abre un escenario de negociaciones y posibles confrontaciones internas.

El vicepresidente del colectivo, Guillermo “Willie” Bermúdez, confirmó en entrevista con Telemetro Reporta que participará en la contienda, subrayando la importancia de alcanzar consensos para fortalecer la unidad partidaria.

“Se busca establecer una nómina de consenso y evitar más fragmentación, para lograr una fuerza que cambie las cosas hacia el 2029”, afirmó.

Bermúdez también advirtió sobre la necesidad de mantener distancia del oficialismo:

“Hay fuerzas políticas que están un poco más cercanas al Gobierno, pero nosotros debemos apostar a una buena gestión sin entregarle el partido al Gobierno”.

Actualmente, tres corrientes se disputan el control del panameñismo: una encabezada por el presidente del partido, José Isabel Blandón; otra bajo el liderazgo del expresidente Juan Carlos Varela; y una tercera impulsada por la también expresidenta Mireya Moscoso.

En todo esto proceso se debe tomar en cuenta que en el plano legislativo, el Panameñismo cuenta con ocho diputados en la Asamblea Nacional. Entre ellos destaca Jorge Herrera, actual presidente del Legislativo, quien alcanzó la jefatura del a un acuerdo con otras bancadas.