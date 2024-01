Piden al TE fiscalizar gastos reales de las campañas políticas para diputado

A pocos días del inicio del periodo de campaña y propaganda electoral el próximo 3 de febrero, diversos sectores pidieron al Tribunal Electoral (TE) fiscalizar estrictamente el gasto real de campaña que realizan los diversos candidatos a puestos de elección popular, especialmente para el cargo de diputado.

Para la elecciones generales del 5 de mayo próximo, el tope de gasto de campaña de financiamiento privado para diputado fue fijado en $300 mil por candidato, de estos $90 mil se podrán destinar a propaganda en la elección general. También se permite que un donante pueda aportar hasta $75 mil por candidato a diputado.

Algunos hechos como el reciente acto de entrega de 1,500 bicicletas por parte del diputado del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), Raúl Pineda comienzan a encender las alarmas y las dudas sobre los montos que realmente gastarán en sus campañas los diversos candidatos a diputados.

En las elecciones de 2019, según el reporte de gastos entregado al TE luego, los aspirantes a diputados de aquella contienda gastaron 3.9 millones de dólares. Junior Herrera; de CD ($243 mil), Luis Ernesto Carles; del Partido Panañemista ($236 mil), Sergio Gálvez; de CD ($195 mil), Miguel Fanovich; del Molirena ($189 mil) y Héctor Brands; del PRD (160 mil), estuvieron entre los aspirantes a diputado que más dinero gastaron en esa campaña para ser electos.

En muchos de estos gastos se supera el monto del salario anual que recibe un diputado que asciende a 84 mil dólares, a razón de 7 mil dólares por mes que es su salario mensual. En el caso de Junior Herrera este gastó en su campaña más de la mitad del salario que recibiría en sus cinco años de periodo como diputado. En los cinco años de periodo, un diputado llegaría a recibir 420 mil dólares en salario.

Para el ex vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Alfonso Fraguela, siempre estará viable la posibilidad que algunos candidatos busquen saltarse los controles del Tribunal Electoral. Pero eso dijo, dependerá al final del Tribunal Electoral y la rigurosidad en los controles de apoyos y aportes económicos de campañas, para garantizar un proceso transparente, y limpio para todos los candidatos sin excepción.

”Al final cada campaña para cada cargo, supervisará las campañas de sus oponentes, y si detectan alguna irregularidad, seguramente lo pondrán en conocimiento del garante del torneo electoral. Los organizadores de las próximas elecciones no pueden exponerse a un proceso electoral opacado por deficiencias en el mismo”, precisó.

Por su parte, el exmagistrado del TE, Guillermo Márquez Amado consideró que no se están fiscalizando como deber ser los gastos y donaciones privadas de las campañas. No obstante, precisó que esto es difícil de probar porque asegura que “el Tribunal Electoral audita y si no encuentra nada, cómo se prueba que sí hay deficiencias, salvo que la Contraloría lo corrobore, pero ya sabemos cómo esta opera”.

Sostuvo que la forma sería mediante una auditoría independiente que asegura, ni los partidos, ni el Tribunal Electoral, ni la Contraloría aceptarán con el pretexto de que es un costo innecesario.

Mientras que el diputado independiente y candidato a la Alcaldía de Panamá, Edison Broce sostuvo que en varios cargos de elección popular hay candidatos haciendo gastos que probablemente no reportan, “incluyendo en páginas de redes sociales que tratan de lavarle la cara a algunos políticos y esas publicaciones no son gratuitas”. Indicó que tanto el Tribunal Electoral como la Fiscalía Electoral deben estar al tanto y debe existir una comunicación interinstitucional.

Para el abogado y candidato a diputado por el Movimiento Otro Camino (Moca), Ernesto Cedeño, todo gasto debiera ser fiscalizable por el Tribunal Electoral, y también debiera haber una fiscalización interna del partido.

“El colectivo ve al candidato regalando electrodomésticos, jamones, bicicletas y uno no observa que le hagan ningún llamado de atención, es un asunto de ética y principios que internamente debiera fiscalizar el partido político”, señaló.

Frente a este tipo de situaciones Cedeño manifestó que por supuesto que “genera dudas si el Tribunal Electoral tomara algunas medidas si cuando recibe el informe de gastos no se ajusta con lo que se vio en campaña. Ya eso es algo que tendría que ver el Tribunal Electoral, la transparencia y la verticalidad de esa instancia”.