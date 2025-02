Pleno de la Asamblea aprueba en segundo debate proyecto de ley No. 186 para suplir déficit en jubilaciones

Tras incorporar un artículo nuevo, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó la noche de este martes en segundo debate, el proyecto de ley 186 que permite una transferencia de 91.6 millones de dólares para suplir el déficit del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS) para pagar al completo las pensiones de jubilados y pensionados del mes de febrero.

La modificación fue avalada de forma consensuada por diputados de las diferentes bancadas incorporando un artículo nuevo que indica que para el cumplimiento de la presente ley las transferencias extraordinarias de los recursos financieros establecidos en el artículo 2 del proyecto -los $91.6 millones- una vez aprobadas en la presente ley, deberán pasar a la Comisión de Presupuesto para su aprobación, de acuerdo con lo establecido con la norma vigente de administración presupuestaria.

Los fondos para la ejecución de la presente ley, según el artículo nuevo aprobado, no podrán provenir de los destinados a inversión de las diferentes instituciones del Estado.

Durante el debate de este proyecto, las críticas estuvieron dirigidas específicamente en torno a de donde saldrían los fondos del gobierno para financiar estos $91.6 millones y cuáles serían los proyectos aprobados con el presupuesto de 2025 que serían afectados. Aunque en un inicio el viceministro de Finanzas, Fausto Fernández, dijo no tener los detalles ni los montos exactos ni las partidas, indicó que como se está trabajando paralelamente el proyecto 163 de reformas a la CSS, tienen identificados esos fondos para los aportes que el Estado tendría que hacer a la nueva ley.

Posteriormente a lo largo del debate, manifestó que una parte de estos recursos serían extraídos de algunos ahorros de entidades del gobierno y de proyectos no sensitivos de estas entidades.

“El que no tengamos el detalle específico, no significa que no estemos trabajando en eso”, sostuvo Fernández.

Poco antes, el diputado Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino (Moca), dijo no estar muy convencido con esta norma jurídica y puso en duda que la CSS no tenga dinero para hacer un traslado de partida por intermedio de la Comisión de Presupuesto para fondear las pensiones “o lo que nos quieren es torcer los brazos para que aprobemos el proyecto de ley 163 de reformas de la Caja de Seguro Social”.

Para Cedeño, la solicitud de esa partida pudo haberse hecho con un traslado de partida de los propios dineros de la CSS. “La alternativa que han traído es como para decir que no hay plata. Nos están montando una teoría de que los jubilados no van a cobrar, sino se aprueba este proyecto de ley”, exclamó Cedeño.

A lo planteado por Cedeño, el director de la CSS, Dino Mon manifestó que el artículo 102 de la Ley 51 de 2005, impide la transferencia de fondos de un programa a otro.

Señaló que cada fondo es autosuficiente y la ley no permite transferirlos, aunque algunos fondos en algunos programas tengan excesos, por lo cual si el sistema exclusivo de beneficio definido está en déficit, el flujo de caja si no tiene reservas para sus compromisos, no se pueden usar los fondos que existen en las reservas de los programas de riesgos profesionales, salud y sistema mixto para hacer ninguna cobertura a las prestaciones que hay que pagar en concepto de pensiones en el sistema exclusivo de beneficio definido. “Por eso se ha presentado este proyecto de ley a su atención, porque es necesario que el Estado efectivamente nos ayude en el pago de las pensiones a los jubilados en el mes de febrero”, destacó Mon.

El diputado Manuel Samaniego, de la bancada independiente Vamos, mostró su disposición a respaldar el proyecto, pero si antes las autoridades del MEF explicaran el detalle en torno a donde van a salir los dineros para financiar los $91.6 millones.

Mientras que el diputado del oficialista partido Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho manifestó que no le iba a pedir explicaciones al director de la CSS “porque este muerto realmente es del Ministerio de Economía y Finanzas”.

El ministro del MEF, Felipe Chapman, no compareció ante el pleno legislativo, aunque sí estuvieron el viceministro de Finanzas y el director nacional de Presupuesto, Aurelio Mejía.

La presidenta de la Asamblea, la diputada Dana Castañeda recordó que este miércoles se le daría el tercer debate a este proyecto y que el pleno está habilitado para sesionar este sábado, por lo que se espera que el pleno inicie este miércoles la discusión en segundo debate del proyecto de ley 163 de reformas a la CSS.