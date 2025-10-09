Presidente Mulino descarta cambios en su Gabinete: ‘me siento muy complacido’

Tras un año de gestión, el presidente José Raúl Mulino dijo sentirse complacido con su equipo de trabajo, pese a las críticas de diputados por la baja ejecución de presupuesto e incluso con la baja calificación de algunos ministros, según la reciente encuesta Vea Panamá.

Durante su conferencia de prensa, Mulino respondió al cuestionamiento de La Estrella de Panamá sobre la posibilidad de estar considerando cambios en su Gabinete, a lo que respondió con un rotundo ‘no’.

El Presidente agregó: “No todos los ministerios tienen la capacidad de ejecutar a la misma velocidad por razón de su competencia. Hay ejecuciones, sobre todo del área de inversión, porque lo que es operación es silvestre, eso camina solo”.