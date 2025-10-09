  1. Inicio
PANAMÁ

Presidente Mulino descarta cambios en su Gabinete: ‘me siento muy complacido’

El presidente Mulino inició su gestión en julio de 2024.
El presidente Mulino inició su gestión en julio de 2024. Presidencia
Kathyria Caicedo
  • 09/10/2025 09:29
Van 15 meses de gestión del presidente José Raúl Mulino y, por ahora, no está considerando cambios en su equipo de trabajo.

Tras un año de gestión, el presidente José Raúl Mulino dijo sentirse complacido con su equipo de trabajo, pese a las críticas de diputados por la baja ejecución de presupuesto e incluso con la baja calificación de algunos ministros, según la reciente encuesta Vea Panamá.

Durante su conferencia de prensa, Mulino respondió al cuestionamiento de La Estrella de Panamá sobre la posibilidad de estar considerando cambios en su Gabinete, a lo que respondió con un rotundo ‘no’.

El Presidente agregó: “No todos los ministerios tienen la capacidad de ejecutar a la misma velocidad por razón de su competencia. Hay ejecuciones, sobre todo del área de inversión, porque lo que es operación es silvestre, eso camina solo”.

Resaltó que “en el área de ejecución no es lo mismo un Ministerio de Educación que tiene una inversión enorme con un presupuesto enorme en comparación con el Ministerio de Economía y Finanzas que es un ministerio pequeño”.

Según la Encuesta Vea Panamá, los miembros del Gabinete con mejor evaluación son la ministra de Cultura, Maruja Herrera (4.9), seguida por Roberto Linares (4.8), ministro de Desarrollo Agropecuario y Juan Carlos Navarro (4.7), ministro de Ambiente, siendo las calificaciones más altas entre las 17 figuras.

“Yo me siento muy complacido con el equipo que tengo. Cuando yo sienta que tenga que hacer rotación o cambios, yo lo anunciaré y lo haré. En este momento, no”, concluyó Mulino.

