Presidente Mulino descarta cambios en su Gabinete: ‘me siento muy complacido’

Tras un año de gestión, el <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">presidente José Raúl Mulino </a></b>dijo sentirse complacido con su equipo de trabajo, pese a las críticas de diputados por la baja ejecución de presupuesto e incluso con <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/gabinete-de-mulino-conoce-los-mejores-y-peores-evaluados-entre-los-ministros-IC16368213" target="_blank">la baja calificación de algunos ministros, según la reciente encuesta Vea Panamá. </a></b>Durante su conferencia de prensa, Mulino respondió al cuestionamiento de La Estrella de Panamá sobre la posibilidad de estar considerando cambios en su Gabinete, a lo que respondió <b>con un rotundo ‘no’</b>.El Presidente agregó: 'No todos los ministerios tienen la capacidad de ejecutar a la misma velocidad por razón de su competencia. Hay ejecuciones, sobre todo del área de inversión, porque lo que es operación es silvestre, eso camina solo'.