Proyecto fusionado sobre reformas al Ifarhu avanza a primer debate en la Asamblea

Los diputados que integran la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional aprobaron fusionar los proyectos de ley que modifican la norma que regula el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu).

En la comisión se presentaron los proyectos de ley No. 33, No. 34, No. 75 y No. 103 para modificar la ley que regula el Ifarhu, especialmente lo relacionado a la escogencia de su director y la reglamentación de los auxilios económicas y becas.

Los diputados aprobaron fusionar estos proyectos de ley luego de una recomendación efectuada por una subcomisión que se reunió para analizar las normas presentadas.

Por lo tanto, ahora se le dará el primer debate al proyecto de ley fusionado en la siguiente reunión de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea.

La Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Asamblea Nacional se reúne todos los martes en la mañana.

Detalles de los cuatro proyectos presentados:

- Proyecto de Ley 33, que establece normas mínimas de transparencia en el otorgamiento de becas en Panamá. Proponente José Pérez Barboni.

- Proyecto de Ley 34, que modifica la Ley No. 1 de 11 de enero de 1965 y prohíbe el acceso a auxilios económicos a funcionarios de alto mando y jurisdicción y a sus familiares con parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

- Proyecto de Ley 75, que modifica y adiciona la Ley No. 1 de 11 de enero de 1965 (conforme ha sido reformada), por medio de la cual se crea el Ifarhu, que modifica el consejo nacional, un director general, un subdirector general y crea una comisión técnica de evaluación, en el otorgamiento de becas, préstamos, auxilios y otras prestaciones económicas de Panamá. Proponente Jorge Bloise.

- Proyecto de Ley 103, que modifica y adiciona artículos a la Ley Orgánica por la cual se crea el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos. Proponentes Alexandra Brenes, entre otros.