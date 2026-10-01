Reforma electoral: ¿por qué no entra al pleno?

El proyecto de ley 699, que modifica el Código Electoral, ya superó el primer debate en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, pero todavía no entra a la agenda del pleno de la Asamblea Nacional para su segundo debate. La demora abre la pregunta sobre cuándo comenzará la discusión en el pleno y qué factores explican que la iniciativa todavía no sea incluida en el orden del día. El diputado Luis Eduardo Camacho, secretario de la Comisión de Gobierno, señaló que uno de los elementos que se toman en cuenta es la presencia de los magistrados del Tribunal Electoral, institución que presentó originalmente la propuesta de reformas. Según Camacho, dos de los magistrados están de viaje y otro se encuentra enfermo. A su juicio, discutir el proyecto sin la presencia de los principales proponentes puede generar cuestionamientos, particularmente porque se trata de una reforma que modifica las reglas electorales. “Si la hacemos así, nos critican. Si no la hacemos y estamos esperando, nos van a criticar”, dijo Camacho al explicar la situación.

La espera antes del segundo debate

El proyecto todavía no enfrenta el debate de fondo en el pleno. Su paso por el primer debate permitió a los diputados modificar la propuesta original presentada por el Tribunal Electoral. Ahora, para que avance, la iniciativa debe ser incluida en el orden del día del pleno y posteriormente comenzar su discusión en segundo debate. La ausencia de los magistrados ocurre precisamente en este punto del trámite legislativo. Camacho sostiene que existe una razón política y de procedimiento para esperar su participación, debido a que el Tribunal Electoral es el proponente de la iniciativa. La discusión también llega al pleno con cuestionamientos sobre el texto que salió de la Comisión de Gobierno. Diputados de la bancada Vamos señalaron diferencias entre algunas decisiones tomadas durante el primer debate y el documento remitido posteriormente. Camacho reconoció que uno de los artículos fue transcrito por error en su versión original y aseguró que la Secretaría de la comisión recibió instrucciones para corregirlo. El diputado rechazó, sin embargo, que la comisión hubiese dado por aprobado un contenido distinto al que consta en el informe.

¿Qué falta para que comience?