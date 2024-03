Torrijos califica como un ‘desastre’ el servicio de energía eléctrica

El candidato presidencial por el Partido Popular (PP), Martín Torrijos Espino, afirmó que el “mercado eléctrico es un desastre” a nivel nacional, afectando a los panameños tanto en sus negocios y artículos de línea blanca, y la Autoridad de Servicios Públicos (ASEP) no le pone un alto a esta grave situación que es el pan diario de la población.

“El regulador quedó trabajando para las compañías y no para los panameños, con ello están garantizando que las empresas eléctricas hagan plata y los panameños paguen más cargos al servicio eléctrico”, afirmó el exmandatario durante el Foro Presidencial: Ambiente, Energía, Tecnología y Educación, organizado por la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP).

Criticó que a última hora el gobierno se invente licitaciones con “nombre y apellido” y desviar el mercado eléctrico para beneficiar a unos cuantos, ya que las empresas distribuidoras de energía hacen lo que les viene en ganas, porque tienen quien los defienda, mientras nadie vela por los derechos de los panameños.

“Es inconcebible que una persona que pertenezca a una empresa o a un grupo económico controle la electricidad en Panamá; yo no lo voy a hacer y no tengo conflicto de intereses; no voy a llegar a perder el tiempo improvisando, voy a recuperar la confianza y actuaremos a favor de los panameños”, destacó.

Torrijos Espino expuso ante cientos de estudiantes de la UTP sus propuestas de gobierno para la generación de empleos, fortalecimiento del sistema de salud y educación, la atracción de nuevas inversiones y el mejoramiento de la recolección, tratamiento y disposición final de los desechos.

Planteó la urgente necesidad de abastecer de agua a los panameños y explotar las áreas de logística, agroindustria y agroturismo e implementar el proyecto “Mi Primera Chamba” para la juventud, entre otras.

“Vamos a gobernar con los mejores panameños y trabajaremos sin descanso para lograr la construcción de un nuevo Panamá “, concluyó el exgobernante.