Traslado de partida del MOP: Diputado Benicio Robinson objeta participación de su colega Yamireliz Chong

El diputado perredista Benicio Robinson cuestionó la tarde de este martes 6 de octubre a su colega por la libre postulación Yamireliz Chong por las preguntas que le realizó al ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, quien acudió a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional a solicitar traslados de partida por el orden de los 43 millones de dólares para obras y pagar deudas.

Robinson interrumpió el cuestionamiento de Chong para preguntarle al diputado presidente de la Comisión de Presupuesto, Eduardo Vásquez, si su colega mantenía un conversación con el ministro.

En este momento, Chong se asombró por la pregunta de Robinson, quien insistía que ella solo debía cuestionar lo relacionado al traslado de las partidas.