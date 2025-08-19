Proyecto de ley busca reformar el ‘Código Penal’ para combatir contrabando en Panamá

La diputada de la bancada Vamos Walkiria Chandler dijo que ha presentado un proyecto de ley para modificar el Código Penal con el objetivo de combatir el contrabando y el comercio ilícito.

Chandler destacó que la norma busca aumentar las penas y desincentivar estas prácticas, las cuales, según la diputada, a menudo están vinculadas a otras actividades criminales, como el tráfico de personas.

Avance legislativo y desafíos

El proyecto de ley fue presentado el 30 de julio de 2024 y entró a la Comisión de Gobierno el 5 de agosto de ese año. Posteriormente, fue enviado a una subcomisión, cuya primera sesión se realizó el 18 de agosto de 2024.

A pesar de que la subcomisión ya había finalizado su informe, Chandler expresó su preocupación, ya que se le ha informado que “otra vez se va a conformar una subcomisión” durante este periodo de la comisión en 2025.

Chandler espera que, en esta ocasión, el proyecto de ley pueda avanzar y se le dé el primer debate.

Aumento de penas y lucha contra el crimen organizado

Chandler explicó que el proyecto de ley busca aumentar las penas para aquellos que incurran en estos delitos. Además, las infracciones serían consideradas una causa compleja, lo que significaría un agravante.

El objetivo principal de la iniciativa es desincentivar el contrabando y el comercio ilícito, así como desmantelar las redes criminales asociadas.

La diputada destacó que las mismas rutas utilizadas para el contrabando son a menudo empleadas para el tráfico de personas, el blanqueo de capitales y el narcotráfico. Con esta legislación, se busca dar un “golpe certero” al crimen organizado en el país.

Consenso y seriedad

La diputada subrayó que el proyecto ha sido ampliamente discutido y consultado, como por ejemplo la directora de Aduanas, Soraya Valdivieso, y el procurador general de la Nación, Luis Gómez.

También se han reunido con corredores de seguros y empresas afectadas por el contrabando, quienes se ven vulneradas por estas actividades ilícitas.