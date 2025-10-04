11 de octubre de 1968: el golpe que abrió 21 años de dictadura en Panamá

La muerte de Torrijos en un accidente aéreo en julio de 1981 abrió un periodo de transición. El general Rubén Darío Paredes asumió el mando de la Guardia Nacional y, con ello, el control del país.El gobierno de Paredes fue corto y se percibió más como un interregno que como una etapa de consolidación. Careció del carisma y de la legitimidad popular de Torrijos, y no logró estructurar un proyecto político propio. Durante su mandato se mantuvo la maquinaria del régimen militar, pero sin grandes transformaciones sociales ni políticas.Las tensiones internas dentro de la Guardia Nacional fueron en aumento, especialmente con el ascenso de Manuel Antonio Noriega, quien comenzó a consolidar su poder dentro de la institución y a tejer relaciones internacionales, particularmente con agencias de inteligencia extranjeras.