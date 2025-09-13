Asesinato de Hugo Spadafora: el punto de no retorno hacia la invasión de 1989

El 13 de septiembre de 1985, el cuerpo decapitado de Hugo Spadafora fue hallado en un saco cerca de la frontera entre Costa Rica y Panamá. El crimen, brutal en su ejecución y devastador en sus implicaciones políticas, se convirtió en un punto de no retorno para la dictadura de Manuel Antonio Noriega. La figura de Spadafora, médico, combatiente y opositor frontal al régimen, ya había ganado notoriedad en Panamá y en otros países de la región. Pero su muerte no solo sacudió la política nacional: también deterioró de forma irreversible la relación de Noriega con Estados Unidos, hasta convertirse en uno de los antecedentes directos de la invasión estadounidense a Panamá en 1989, según ‘The Panama Invasion Revisited: Lessons for the Use of Force in the Post-Cold War Era’ de Eytan Gilboa, que forma parte del libro The New American Interventionism: Essays from Political Science Quarterly.

El hombre detrás del mito

Hugo Spadafora Franco nació en Chitré en 1940. Estudió medicina en Italia y pronto vinculó su profesión con causas humanitarias y revolucionarias. Como médico, sirvió en conflictos armados en África y América Latina, y en Nicaragua se unió al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), donde combatió contra la dictadura de Anastasio Somoza. Tras la victoria sandinista, regresó a Panamá, donde llegó a ocupar el cargo de viceministro de Salud bajo el gobierno de Omar Torrijos. Su figura era polémica, pero respetada: un hombre carismático, de acción, con un discurso frontal contra la injusticia. Tras la muerte de Torrijos en 1981 y el ascenso de Manuel Antonio Noriega como hombre fuerte del país, Spadafora se convirtió en una de las voces más críticas del régimen, denunciando vínculos del general con el narcotráfico, la represión y la corrupción en discursos y declaraciones públicas.

Un opositor incómodo

La oposición de Spadafora a Noriega no se limitaba a declaraciones públicas. Era un organizador nato y había comenzado a articular contactos con otros disidentes dentro y fuera de Panamá. Incluso buscaba crear un frente político y social que enfrentara abiertamente al régimen militar. En septiembre de 1985, cuando intentaba regresar al país desde Costa Rica, fue detenido en un retén cerca de la frontera. Nunca llegó a su destino. Horas después, su cadáver fue hallado dentro de un saco, con evidentes signos de tortura y decapitación. El crimen conmocionó a Panamá y al mundo.

El crimen que sacudió al régimen

La muerte de Spadafora no fue un asesinato cualquiera. Su brutalidad envió un mensaje claro de terror. Pero el efecto fue el contrario: el caso generó una ola de indignación nacional e internacional. El presidente panameño de entonces, Nicolás Ardito Barletta, intentó impulsar una investigación seria sobre el asesinato pero en menos de un mes, Barletta fue obligado a renunciar, señalan archivos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Con ello, el régimen dejaba claro que no permitiría que la justicia llegará a las altas esferas del poder. Para muchos panameños, la destitución de Barletta fue la confirmación de lo que ya sospechaban: que Noriega había estado detrás del crimen.

El inicio del fin con Estados Unidos

Hasta mediados de los años 80, Manuel Antonio Noriega había sido un aliado ambiguo, pero útil, para Estados Unidos. La CIA lo había cultivado como informante desde la década de 1970, y su papel como jefe de inteligencia lo convirtió en un enlace clave para las operaciones estadounidenses en Centroamérica, especialmente en el marco de la Guerra Fría y la lucha contra los movimientos insurgentes de izquierda, de acuerdo al artículo periodístico ‘Noriega, U.S. worked closely for years’, publicado el año 1990 en The Washington Post. Sin embargo, el asesinato de Spadafora cambió la ecuación. Para Washington, Noriega había pasado de ser un aliado incómodo a un problema de credibilidad internacional. El caso fue reseñado en medios estadounidenses y europeos, y organizaciones de derechos humanos denunciaron al régimen panameño. La brutalidad del crimen dañaba la imagen de un socio al que Estados Unidos ya observaba con recelo debido a crecientes denuncias de narcotráfico. Según documentos desclasificados de la CIA y análisis de Foreign Affairs, el asesinato de Spadafora fue una de las primeras señales públicas que empujaron a Washington a distanciarse de Noriega.

El deterioro progresivo

Tras 1985, las tensiones entre Panamá y el país norteamericano se intensificaron. Estados Unidos comenzó a restringir la ayuda económica, suspendió la cooperación militar y limitó los contactos oficiales. En 1988, fiscales federales en Florida presentaron cargos contra Noriega por narcotráfico y lavado de dinero, en parte sustentados en testimonios y denuncias que Spadafora había impulsado años antes. Tras esto, Noriega anuló las elecciones de 1989, que habían dado como ganador a Guillermo Endara. Las imágenes de opositores golpeados en plena calle circularon en medios internacionales, reforzando la percepción de que Panamá vivía bajo una dictadura violenta e ilegítima.

El desenlace: la invasión de 1989

La tensión alcanzó su punto máximo en diciembre de 1989, cuando un incidente en el que murieron soldados estadounidenses en la Ciudad de Panamá precipitó la decisión de George H. W. Bush. La madrugada del 20 de diciembre, más de 27 mil tropas estadounidenses invadieron Panamá en la operación Causa Justa. Bush justificó la intervención con cuatro argumentos principales: Proteger la vida de ciudadanos estadounidenses en Panamá, defender la democracia y garantizar la toma de posesión de Guillermo Endara, considerado presidente electo, combatir el narcotráfico y detener a Noriega, acusado por cortes estadounidenses y salvaguardar los Tratados Torrijos-Carter y la neutralidad del Canal de Panamá. Aunque los motivos fueron múltiples, la acumulación de abusos y crímenes del régimen, con el asesinato de Hugo Spadafora como símbolo, pesaron en la narrativa que legitimó la invasión.

Un mártir de la democracia