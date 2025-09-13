Asesinato de Hugo Spadafora: el punto de no retorno hacia la invasión de 1989

La muerte de Spadafora no fue un asesinato cualquiera. Su brutalidad envió un mensaje claro de terror. Pero el efecto fue el contrario: el caso generó una ola de indignación nacional e internacional.El presidente panameño de entonces, Nicolás Ardito Barletta, intentó impulsar una investigación seria sobre el asesinato pero en menos de un mes, Barletta fue obligado a renunciar, señalan archivos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Con ello, el régimen dejaba claro que no permitiría que la justicia llegará a las altas esferas del poder. Para muchos panameños, la destitución de Barletta fue la confirmación de lo que ya sospechaban: que Noriega había estado detrás del crimen.