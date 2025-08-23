Belisario Porras en el exilio: su visión sobre la soberanía y el Canal de Panamá

En 1904 volvió a la Ciudad de Panamá, donde fue elegido concejal municipal y poco después designado presidente del municipio capitalino. Sin embargo, su regreso no estuvo exento de conflictos.Sus enemigos políticos aprovecharon su oposición inicial a la independencia para atacarlo. Argumentaban que sus escritos en El Salvador lo convertían en un 'traidor' a la nueva república. El punto más crítico llegó en 1905, cuando la Corte Suprema de Justicia de Panamá le retiró la nacionalidad panameña, una decisión que lo colocó en una situación humillante e injusta.Lejos de rendirse, Porras emprendió una batalla política y legal para recuperar su identidad como panameño. En 1906 solicitó formalmente la restitución de sus derechos y, tras un intenso debate, la Asamblea Nacional le devolvió la nacionalidad en 1907. Ese mismo año, como una forma de reivindicación a su prestigio internacional, fue designado delegado ante el Tribunal Internacional de La Haya, lo que le permitió representar a Panamá en el ámbito jurídico global.Este nombramiento no solo fue un reconocimiento a su formación como jurista, sino también una muestra de que, a pesar de las tensiones internas, Porras era una figura de gran peso político e intelectual. Su prestigio internacional terminaría consolidando su papel como uno de los hombres de Estado más importantes de Panamá en el siglo XX.El paso de Belisario Porras por El Salvador fue más que un paréntesis en su vida. Representó un tiempo de reflexión, aprendizaje y lucha intelectual. Allí desarrolló una visión crítica sobre el futuro de Panamá y sobre las implicaciones del intervencionismo extranjero. Si bien sus predicciones sobre el dominio de Estados Unidos se cumplieron en gran medida, la historia también lo reivindicó como un estadista capaz de modernizar al país cuando asumió la presidencia años más tarde.Su exilio salvadoreño muestra la complejidad de su figura: un hombre que, en un primer momento, se opuso a la independencia de Panamá, pero que posteriormente se convirtió en uno de los constructores más sólidos de la nación.