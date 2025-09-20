Del Darién al Pacífico: la travesía de Vasco Nuñez de Balboa que marcó a Panamá

Días después, la expedición descendió hacia las playas del golfo que hoy conocemos como San Miguel, en el litoral pacífico panameño. Según relatan las crónicas, Balboa se adentró en el mar con un gesto cargado de simbolismo: con la espada en una mano y un estandarte de la Virgen María en la otra, entró en las aguas hasta las rodillas y, en nombre de los Reyes Católicos de Castilla, tomó posesión solemne del Mar del Sur y de todas las tierras que en él desembocaran, señala ‘El descubrimiento del Pacífico por Balboa’ del biógrafo Manuel José Quintana, en el libro Vidas de Españoles célebres, publicado en 1807.Este acto fue más que una ceremonia protocolaria. Representó la extensión del dominio español a territorios aún desconocidos, sellando la ambición imperial de abrir nuevas rutas de comercio y conquistar nuevas riquezas.