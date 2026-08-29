El mito de los inundados: los pueblos que desaparecieron para crear la Zona del Canal

Durante décadas, una de las imágenes más repetidas sobre la construcción del Canal de Panamá ha sido la de pueblos enteros que desaparecieron bajo las aguas del lago Gatún.

La explicación parece sencilla: para construir una de las obras de ingeniería más importantes del mundo hubo que inundar extensas zonas y las comunidades que estaban allí tuvieron que desaparecer. Pero esa historia, aunque contiene parte de verdad, no explica todo lo que ocurrió.

Antes de que el territorio se convirtiera en la conocida Zona del Canal, la franja atravesada por la ruta interoceánica no era un espacio vacío ni una selva deshabitada a la espera de la llegada de los ingenieros estadounidenses.

Era una región llena de pueblos, municipalidades, comercios y comunidades con una historia que se remontaba mucho más allá de la construcción del Canal. Y no todos esos pueblos quedaron bajo el agua.

La historiadora e investigadora Marixa Lasso, autora de Erased: The Untold Story of the Panama Canal, volvió sobre esta historia durante el foro “El Canal de Panamá a través de la evidencia documental e histórica”, en el mismo estuvo acompañada de otros expertos como Samuel Poyard y Stanley Hecckadon-Moreno.

La investigación de Lasso comenzó, precisamente, al encontrarse con documentos que contradecían la imagen de un territorio prácticamente vacío.

“Estaba buscando y veo que hay una cosa como los Town Site Communities”, relató la historiadora sobre su trabajo en los Archivos Nacionales de Washington. “Comencé a ver toda una riqueza en esas fuentes urbanas que la mitografía de que los norteamericanos llegaron a una selva con pocas personas derrumbaba completamente esa idea”.

Los documentos mostraban una realidad distinta. El territorio de la futura Zona del Canal estaba organizado, al igual que el resto de la República, en torno a múltiples municipalidades.

“Cuando Estados Unidos decide eliminar las municipalidades”, señaló Lasso, se crea una estructura conocida como el Town Site Commission, encargada de organizar y manejar los pueblos históricos que existían en el área.

En esos archivos encontró cartas entre alcaldes y miembros de la comisión, además de debates sobre la transformación administrativa del territorio. “Ahí me encontré toda esta riquísima historia humana, incluyendo los debates que llevan a la eliminación de las municipalidades”, dijo.

La existencia de esas comunidades ayuda a entender una de las ideas centrales de su investigación: la desaparición de los pueblos de la Zona del Canal no puede explicarse únicamente por la construcción del lago Gatún.

El mito de los pueblos perdidos

Lasso recordó durante el foro que la creación de la Zona del Canal fue, para muchos panameños, un proceso traumático. Sin embargo, con el paso del tiempo, la memoria colectiva simplificó lo ocurrido.

“La manera en que lo contamos fue decir que los poblados que estaban allí habían sido inundados por el agua de Gatún”, explicó.

Así surgió la imagen de los llamados pueblos perdidos: comunidades sacrificadas inevitablemente para permitir la construcción de la gran vía interoceánica. Sin embargo, al revisar mapas y documentos históricos, Lasso encontró un problema.

“La mayoría de los pueblos no fueron inundados”, afirmó. “Es geografía básica. Si uno se pone a verlo, el lago Gatún no ocupa toda la Zona del Canal y habían pueblos a lo largo de toda la Zona”.

La historiadora relató incluso su sorpresa al encontrarse con mapas que mostraban pueblos situados fuera del área inundada.

“Era tan fuerte el mito que la primera vez que vi uno de los pueblos más importantes y vi que estaba fuera del lago dije: ‘Este mapa tiene que estar equivocado’. Es que yo pensaba que casi todos se habían inundado”.

Buscó otro mapa y encontró lo mismo. De acuerdo a la investigadora, la explicación tradicional resulta más sencilla: para construir el Canal se creó un lago y todos los pueblos que se encontraban en el área quedaron debajo del agua. Pero, la historia real fue mucho más compleja.

Investigaciones sobre la obra de Lasso también han documentado que el proceso de despoblación afectó a decenas de miles de residentes y que varias de las comunidades eliminadas no estaban directamente amenazadas por las aguas del lago Gatún.

La propia investigación plantea que la transformación de la Zona fue resultado de decisiones políticas, sociales e ideológicas, además de las necesidades propias de la construcción.

La desaparición de los pueblos

La desaparición de las comunidades tampoco fue, según explicó Lasso, una decisión tomada desde el primer momento de la presencia estadounidense en Panamá.

“Estados Unidos al principio llega y se pone a gobernar los pueblos que ya existen”, señaló. “Y no tiene ninguna intención de despoblar nada que no necesite para la obra”.

De hecho, durante los primeros años, las autoridades estadounidenses mantuvieron las estructuras municipales existentes y posteriormente sustituyeron a algunos alcaldes locales por funcionarios norteamericanos. La situación comenzó a cambiar años después.

Lasso ubicó un momento decisivo en 1911, cuando una comisión del Congreso de Estados Unidos abrió un debate sobre el futuro de los pueblos panameños ubicados dentro de la Zona del Canal.

La discusión, según relató, no giraba exclusivamente alrededor de una necesidad de ingeniería.

Las autoridades e ingenieros de la Zona del Canal fueron consultados sobre el futuro de ese territorio. El debate planteaba si la nueva franja controlada por Estados Unidos debía convivir con las comunidades que históricamente habían ocupado la ruta transístmica o si debía transformarse en un espacio destinado exclusivamente a las necesidades del Canal.

“Es decir, no fue un debate técnico ni tecnológico. Era un debate social y político”, sostuvo.

La decisión fue eliminar progresivamente la presencia de las comunidades locales para convertir la Zona del Canal en un espacio destinado exclusivamente a quienes trabajaban en la vía interoceánica. Sin embargo, ni siquiera todos los trabajadores tendrían derecho a permanecer allí.

Según Lasso, esa decisión estuvo marcada por las ideas raciales y sociales predominantes a principios del siglo XX. El debate se desarrollaba en una época atravesada por teorías racistas que buscaban justificar jerarquías entre poblaciones.

“Los motivos fueron profundamente racistas. [Los ingenieros estadounidenses creían que] la Zona del Canal debía ser un lugar que tenía que ser un ejemplo urbano para el mundo (...) no tiene nada que ver con la creación del Canal”, explicó.

Una geografía sin panameños

El proceso transformó radicalmente un territorio que, antes de la consolidación de la Zona del Canal, contaba con una intensa vida urbana y política. Lasso explicó que las consecuencias todavía pueden observarse en la organización territorial contemporánea.

“El hecho de que hoy toda esa zona nada más pertenece a las municipalidades de Panamá y Colón y a los corregimientos de esa área nos habla de que todavía somos herederos de esa eliminación de esas municipalidades que eran muchas en esa época”, afirmó.

La transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Primero, Estados Unidos administró los pueblos existentes. Posteriormente, el debate sobre el futuro de la Zona llevó a una nueva concepción del territorio.

El lago Gatún, por supuesto, forma parte de esa historia. Algunas comunidades sí fueron afectadas directamente por las obras y por las inundaciones necesarias para la construcción. Pero la desaparición de la presencia panameña en la Zona no se limitó a esas necesidades.

Con el tiempo llegó una orden de despoblación que obligó a los habitantes a abandonar el territorio.

“Al sacar unos cuantos por ese motivo se facilita entonces para todo el mundo. La orden de despoblación decía: ‘Hay que despoblar la Zona, todo el mundo tiene que salir’”, recordó la investigadora.

Fue entonces cuando dos historias diferentes terminaron fusionándose en la memoria nacional: la inundación causada por el lago y la expulsión de las comunidades.

“Se confundieron en nuestra memoria estas dos cosas distintas: la creación del lago y la orden de despoblación”, afirmó.

Ruta interoceánica

La desaparición de esos pueblos también modificó la forma en que Panamá recuerda la propia ruta transístmica. Para Lasso, la historia de este espacio no comienza con la llegada de Estados Unidos ni con la excavación del Canal.

“Esa ruta es mucho más antigua”, señaló durante el intercambio con otros historiadores.

La región había sido durante siglos un punto de tránsito, comercio y conexión entre los océanos. Sus pueblos y comunidades formaban parte de esa historia. Sin embargo, al consolidarse la imagen de una Zona del Canal rodeada por selva, bases militares y poblados construidos para la administración estadounidense, gran parte de esa geografía anterior quedó fuera de la narrativa más conocida.

La investigación de Lasso busca precisamente recuperar ese paisaje. No se trata solamente de localizar en un mapa los pueblos que desaparecieron, sino de reconstruir qué existía antes: alcaldes, municipalidades, familias, comercios y una vida política propia.

Su trabajo sostiene que el Canal no fue construido simplemente sobre una selva vacía. La ruta interoceánica atravesó una de las zonas históricamente más conectadas y pobladas del país, y su transformación implicó también la desaparición de una geografía humana.

Por eso, detrás de la conocida imagen de los pueblos que quedaron bajo las aguas del lago Gatún existe otra historia: la de comunidades que nunca fueron inundadas, pero que también desaparecieron del territorio.

Y, como resumió Lasso después de encontrarse con aquellos mapas que contradecían la versión que ella misma había aprendido, el problema no estaba en los documentos. “El problema es la historia que hemos estado contando”, concluyó.