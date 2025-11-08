El pensamiento detrás del grito de independencia: la figura de Francisco Gómez Miró

En los anales de la historia panameña, el nombre de Francisco Gómez Miró brilla con discreta pero firme luz. No encabezó ejércitos ni ostentó títulos nobiliarios, pero fue —según los documentos y testimonios de la época— uno de los cerebros políticos y morales del movimiento independentista que comenzó en la Villa de Los Santos el 10 de noviembre de 1821.Su palabra encendió la conciencia del pueblo interiorano, y su pluma dejó manifiestos que inspiraron a los santeños, natariegos y coclesanos a romper las cadenas del dominio español.Francisco Gómez Miró nació hacia 1771, según estimaciones de cronistas, lo vinculan directamente con Natá de los Caballeros, una de las ciudades más antiguas del istmo. Su familia pertenecía a la pequeña élite criolla ilustrada: educada, católica y profundamente consciente de las desigualdades del régimen colonial.Desde joven, Gómez Miró mostró una inquietud intelectual y política poco común. Se formó en derecho, historia y filosofía, probablemente en centros de estudio de la región neogranadina. Su pensamiento bebía de las fuentes de la Ilustración y de los principios de libertad e igualdad que circulaban desde Europa tras la Revolución Francesa, pero también de las experiencias independentistas del sur del continente, especialmente las lideradas por Simón Bolívar y San Martín.Aquella mezcla de ideas liberales y espíritu criollo lo llevó a cuestionar las estructuras de poder en Panamá, donde el comercio, la burocracia y la lealtad al Imperio español estaban controlados desde la ciudad capital, marginando a los pueblos del interior, señala ‘El grito de La Villa (10 de noviembre de 1821)’, de Ernesto J. Nicolau, publicado en la Revista Especializada en Estudios Culturales y Humanísticos de la Universidad de Panamá (UP).