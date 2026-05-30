¿Quién fue Carlos A. Mendoza? El presidente afropanameño que marcó la historia de Panamá

Uno de los episodios que consolidó su prestigio nacional ocurrió en 1892, cuando asumió la defensa del líder indígena Victoriano Lorenzo, acusado de homicidio. Lorenzo era perseguido duramente por las autoridades, pero Mendoza argumentó que el caso estaba ligado a las injusticias sociales y al abandono estatal que sufrían las poblaciones rurales e indígenas.Durante el juicio, Mendoza responsabilizó al Estado colombiano de permitir situaciones de violencia y marginación 'por el absoluto abandono en que mantenía a los panameños más humildes'. Aquella defensa convirtió al abogado liberal en una figura respetada entre los sectores populares y en un símbolo de resistencia frente al centralismo colombiano.Como dirigente liberal, Mendoza defendió la autonomía del istmo y participó activamente en la Guerra de los Mil Días, el conflicto civil que devastó a Colombia entre 1899 y 1902. El 30 de marzo de 1900 desembarcó en Punta Burica junto a Belisario Porras y Eusebio A. Morales para iniciar operaciones militares en territorio panameño.La guerra dejó profundas heridas económicas y sociales en Panamá, pero también fortaleció el liderazgo político de figuras liberales como Mendoza y Porras. Tras el conflicto, Mendoza se trasladó a Bocas del Toro, donde continuó ejerciendo como abogado y periodista.En esa provincia mantuvo una intensa actividad política y respaldó la candidatura presidencial de José Domingo de Obaldía, quien posteriormente lo incorporó a su gobierno como secretario de Hacienda. Mendoza también se convirtió en el primer ministro de Justicia de la República de Panamá, cargo desde el cual impulsó reformas legales y administrativas.Su papel fue determinante durante el proceso de independencia de Panamá en 1903. Por encargo de José Agustín Arango, Mendoza redactó el Acta de Independencia, documento fundamental en la separación de Panamá de Colombia.