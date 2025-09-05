Senador de Estados Unidos afirma que hay una ‘fuerte presencia’ de China en el Canal de Panamá

Tras su visita al Canal de Panamá, el senador republicado, Ted Cruz, reavivo las denuncias de una supuesta presencia de China en la operatividad del Canal de Panamá.

“Sin duda, hay una fuerte presencia de China [en el Canal de Panamá] y creo que representa una amenaza”, aseveró en sus redes sociales, sin mostrar pruebas que sustentes sus declaraciones.

El republicano, cercano a la postura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alegó que el propósito de su visita a las instalaciones de la vía interoceánica era “fortalecer la alianza y relación entre ambos países”.

El funcionario estadounidense alegó que, al ser presidente de la Cometé de Comercio, Ciencia y Transporte del senado estadounidense, el cual “tiene jurisdicción” sobre la ruta marítima panameña y que esta representa un punto cital para la seguridad de los Estados Unidos.

Durant su visita la país, Cruz se reunió con el administrador del Canal de Panamá, Ricauter Vásquez, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman y el titular de Seguridad Pública, Frank Ábrego.