Tribunal absuelve a exministro Suárez y otras 7 personas por el caso ‘Autopista Arraiján - La Chorrera’

Destaca un comunicado del Órgano Judicial que “ en lo concerniente al delito de peculado, no se ha logrado mantener la acreditación, de manera fehaciente, de la existencia de un perjuicio al Estado, pese a las acciones censurables que ocurrieron. Es oportuno recordar que la carga probatoria recae sobre el Ministerio Público, y conforme al principio de presunción de inocencia, cualquier duda razonable debe resolverse en favor de los acusados ”.

En términos simples las autoridades no pudieron demostrar la existencia del delito. “En ese orden de ideas, luego de un análisis exhaustivo de los elementos probatorios recabados, este tribunal advierte que no se han integrado, de forma categórica e incontrovertible, los elementos objetivos del tipo penal con los subjetivos, al no quedar determinado el perjuicio al ente estatal”, destaca la nota de prensa del Órgano Judicial.