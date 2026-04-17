Vivienda pública en Panamá: la utopía modernista y lecciones pendientes de los proyectos de Renovación Urbana

Uno de los enfoques fue el modelo de 'torres en el parque', la construcción de torres de 10 y 13 pisos, derivado de los postulados del movimiento moderno y asociado a las propuestas de Le Corbusier. Este modelo proponía la disposición de edificios de gran altura rodeados de espacios abiertos y áreas verdes, con el objetivo de mejorar las condiciones de habitabilidad en entornos de alta densidad. En la práctica, estos edificios eran torres rectangulares que en su implementación local generó espacios residuales en un entorno estéril e impersonal. Tras la invasión de 1989, los vacíos urbanos generados por incendios en las antiguas casas de madera de inquilinatos dieron paso a nuevos modelos, como los conjuntos tipo 'Hortensia y Lirios', de menor altura, en un entorno desarticulado.