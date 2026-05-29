Asociación de Damas Guadalupanas celebra su tradicional cóctel de Debutantes

La Asociación de Damas Guadalupanas realizó la tarde del jueves 28 de mayo su tradicional cóctel de Debutantes, el cual sirve como preámbulo para la Gala de Debutantes, que se celebrará el próximo 4 de julio en el Club Unión.

El evento, en palabras de la presidenta de la asociación, Cecilia Díaz de Fábrega, representa su principal fuente de recaudación para diversas obras sociales, entre ellas el Campamento de Verano que alberga en El Valle de Antón a 200 niñas de escasos recursos, así como el Concurso Nacional Pictórico, de Oratoria y Dramatización, donde se otorgan becas a los participantes. Además, la asociación brinda asistencia al Hogar Bolívar y al Comedor Jesús y Vida de la Iglesia de Guadalupe.

La Asociación de Damas Guadalupanas fue fundada el 10 de septiembre de 1949 por un grupo de damas devotas de la Virgen de Guadalupe. Por su parte, el Festival de Debutantes data de 1955, año que marcó sus inicios. La gala fue instaurada durante el período presidencial de la socia fundadora de la Asociación Thelma Castillo de Quijano quien creó y desarrolló la iniciativa. En este 2026, serán 55 debutantes las que participarán en esta edición.