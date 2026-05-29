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Asociación de Damas Guadalupanas celebra su tradicional cóctel de Debutantes

La Asociación de Damas Guadalupanas celebró el cóctel de Debutantes en el Hotel Miramar. En el centro, su presidenta Cecilia Díaz de Fábrega.
La Asociación de Damas Guadalupanas celebró el cóctel de Debutantes en el Hotel Miramar. En el centro, su presidenta Cecilia Díaz de Fábrega. La Estrella
Son 55 debutantes las que participan este año.
Son 55 debutantes las que participan este año.
Los caballeros también se vistieron con sus mejores galas.
Los caballeros también se vistieron con sus mejores galas.
Otro grupo de los 55 varones que acompañarán a las debutantes en su noche especial.
Otro grupo de los 55 varones que acompañarán a las debutantes en su noche especial.
En el cóctel de debutantes, se vivió un ambiente de diversión y camaradería entre los presentes.
En el cóctel de debutantes, se vivió un ambiente de diversión y camaradería entre los presentes.
La simpatía era la tónica general en todas las debutantes.
La simpatía era la tónica general en todas las debutantes.
La Asociación de Damas Guadalupanas cuenta con alrededor de 100 miembros que dan su tiempo voluntario a las causas sociales.
La Asociación de Damas Guadalupanas cuenta con alrededor de 100 miembros que dan su tiempo voluntario a las causas sociales.
Por
José Vilar
  • 30/05/2026 00:00
La Asociación de Damas Guadalupanas realizó su tradicional cóctel de Debutantes como antesala de la Gala de Debutantes, cuyos fondos respaldan programas sociales, becas estudiantiles y asistencia a causas benéficas

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La Asociación de Damas Guadalupanas realizó la tarde del jueves 28 de mayo su tradicional cóctel de Debutantes, el cual sirve como preámbulo para la Gala de Debutantes, que se celebrará el próximo 4 de julio en el Club Unión.

El evento, en palabras de la presidenta de la asociación, Cecilia Díaz de Fábrega, representa su principal fuente de recaudación para diversas obras sociales, entre ellas el Campamento de Verano que alberga en El Valle de Antón a 200 niñas de escasos recursos, así como el Concurso Nacional Pictórico, de Oratoria y Dramatización, donde se otorgan becas a los participantes. Además, la asociación brinda asistencia al Hogar Bolívar y al Comedor Jesús y Vida de la Iglesia de Guadalupe.

La Asociación de Damas Guadalupanas fue fundada el 10 de septiembre de 1949 por un grupo de damas devotas de la Virgen de Guadalupe. Por su parte, el Festival de Debutantes data de 1955, año que marcó sus inicios. La gala fue instaurada durante el período presidencial de la socia fundadora de la Asociación Thelma Castillo de Quijano quien creó y desarrolló la iniciativa. En este 2026, serán 55 debutantes las que participarán en esta edición.

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