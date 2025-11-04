La Embajada de Estados Unidos da la bienvenida oficial a las bodegas de vinos estadounidenses en Panamá

La Oficina de Asuntos Agrícolas de la Embajada de los Estados Unidos en Panamá, en colaboración con el programa Sabor USA, ofreció una recepción para dar la bienvenida oficial a las bodegas de vinos de Estados Unidos que ingresan al mercado panameño.
El evento reunió a representantes del sector gastronómico, importadores, sommeliers, distribuidores y medios especializados, con el objetivo de promover el comercio y la cultura vitivinícola estadounidense en el país. La actividad forma parte de las iniciativas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) para fortalecer los lazos comerciales entre Panamá y Estados Unidos, impulsando productos agrícolas y bebidas de alta calidad.
El programa Sabor USA busca posicionar los alimentos y bebidas estadounidenses en el mercado latinoamericano, resaltando su calidad, sostenibilidad y contribución al intercambio culinario entre ambas naciones.
