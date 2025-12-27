31 de diciembre de 1999: el día que Panamá tomó el Canal

Cuando finalmente llegó el 31 de diciembre de 1999, en el edificio de la Administración del Canal, en Balboa, se realizó la ceremonia oficial.El Canal dejaba formalmente de estar bajo administración extranjera y pasaba a manos panameñas, tal como se había pactado más de veinte años antes.Con el paso de las horas y los días, el significado del traspaso comenzó a asentarse. El Canal dejaba de ser únicamente un símbolo histórico para convertirse en una responsabilidad cotidiana. Administrarlo implicaba decisiones técnicas, económicas y políticas de largo alcance.Para muchos ciudadanos, el momento se vivió con expectativa más que con euforia. El orgullo existía, pero venía acompañado de una conciencia clara: el Canal ahora era panameño, y con ello llegaba la obligación de protegerlo, hacerlo sostenible y proyectarlo hacia el futuro.Los ingresos generados por su operación comenzaron a quedarse en el país, reforzando su papel como motor económico. Pero el verdadero cambio fue simbólico: Panamá dejó de reclamar el Canal y empezó a ejercerlo.