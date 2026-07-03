¿Adicta al adicto?

Primero amigo lector partamos por definir qué es adicción. Es una enfermedad crónica caracterizada por la búsqueda y consumo compulsivo de sustancias o, de mantener comportamientos destructivos muy a pesar de que sus consecuencias sean dañinas para sí mismo o para su entorno. Ello implica, una incapacidad para controlar la conducta, implica también la dependencia física o psicológica y, claramente, afecta profundamente la calidad de vida de todos, las relaciones laborales, sociales, familiares y, claro está la salud, incluida la mental. Existen múltiples adicciones, por ejemplo, a las drogas (ilegales y legales), al juego, sexo o trabajo, solo por mencionarle algunas. Dentro de las drogas legales podemos tener el alcohol, cafeína, tabaco o medicamentos de venta libre como analgésicos. La conducta del adicto pasa a desestabilizar todos los ámbitos de la vida que le rodean, provocando relaciones tóxicas emocionales y enfermizas. ¿Es posible hacerse adicto al adicto? Lastimosamente ¡sí! quiera o no aceptarlo... el entorno del adicto además de ser desconsolador y desesperante, carga una complejidad en cuanto al desconocimiento del abordaje. Todas las situaciones provocadas por un adicto en su entorno más inmediato comparten un denominador común: La existencia de un rol de conducta que afecta extensivamente a todos los miembros del sistema, generando alteraciones en el funcionamiento del mismo; es decir, aparece un problema nuevo añadido que afecta al núcleo de convivencia. Cuando se habla de adicciones, casi siempre, la atención se centra en quien consume o actúa de x manera en una actividad recurrente y sin frenos. Sin embargo, existe otro fenómeno silencioso que afecta profundamente a quienes están cerca: la codependencia. Recuerde amigo lector, para lograr solucionar un problema, primero, hay que aceptarlo. Popularmente se describe como “hacerse adicto al adicto”, pero en realidad no se trata de una adicción química, sino de un patrón emocional que puede volverse igual de absorbente, tóxico y destructivo. La codependencia ocurre cuando el bienestar, la identidad y la estabilidad emocional de una persona comienzan a girar casi exclusivamente alrededor de alguien con una adicción. ¿Cuándo empieza a considerarse codependencia? No se trata de un momento exacto, sino de un proceso. Suele reconocerse cuando aparecen de forma constante varios de estos patrones:

1. Necesidad excesiva de rescatar o salvar: La persona siente que debe evitar que el otro consuma, cubrir sus errores, pagar sus deudas o mentir para protegerlo de las consecuencias.

2. Pérdida de identidad propia: Los intereses, amistades y proyectos personales pasan a segundo plano. La vida comienza a organizarse en función del adicto.

3. Autoestima basada en ser indispensable: El sentido de valor personal depende de cuánto ayuda, controla o sostiene al otro, sin embargo, cuando el adicto desaparece, la persona, ya ha desarrollado su propia adicción a ser indispensable o creerse perfecta(o).

Luego de esta etapa, un individuo puede caer en la paranoia y narcisismo maligno, pues, todo lo que siente, dice o hace, para su creencia es in-criticable o perfecto y, cuando aparecen las críticas, las verá como un ataque personal a su forma de pensar, ser o actuar.

4. Miedo intenso al abandono: Aunque la relación sea dolorosa o destructiva, la idea de separarse genera angustia profunda. Lo que hace que esta persona ceda su yo mismo, su espíritu y alma al capricho de otro permitiendo abusos inimaginables, que van, desde la violencia psicológica, verbal, moral y física hasta, actos degradantes de carácter sexual.

Muchas veces dentro de estas situaciones y, por evitar el abandono, una persona incluso puede poner en riesgo su vida si el adicto es promiscuo y no se cuida ni por él o ella ni por nadie, arriesgando a su pareja a tener enfermedades venéreas como sífilis, gonorrea, clamidia o VIH.

5. Normalización del maltrato o caos: Se toleran conductas dañinas justificándolas con frases como “así es cuando consume”. Esto, lastimosamente abarca a los hijos pues ellos suelen desarrollar patrones de conducta defensivos, agresivos y de supervivencia lo que, ataca y destruye directamente su autoestima.