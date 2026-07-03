¿Adicta al adicto?

Aparecen roles o patrones particulares como: el héroe, o sea, el hijo perfeccionista orientado al logro y competitivo para desviar la atención del adicto. El chivo expiatorio o la oveja negra, que es el hijo rebelde que actúa mal para ser el foco de atención, enmascarando el problema real. También está el hijo perdido, quien suele mostrarse como el callado y solitario, busca invisibilizarse para no dar problemas ni recibir atención. Y, por último, la mascota: usa el humor y el sarcasmo para aligerar la tensión familiar.¿Por qué se desarrolla la codependencia? La codependencia no surge por debilidad, tengámoslo claro. Generalmente es un patrón aprendido y, muchas personas que la experimentan, crecieron en entornos donde hubo adicciones o disfuncionalidad, enfermedad mental o inestabilidad emocional pues, desde pequeños, aprendieron que el amor implica sacrificio extremo, responsabilidad excesiva o hacerse cargo de las emociones de otros.Sí. La codependencia se puede trabajar y transformar. El proceso suele incluir: terapia individual para fortalecer autoestima y límites. Aprender a diferenciar apoyo de sobre-responsabilidad. Reconstruir identidad, intereses y proyectos propios.Salir de la codependencia amigo(a), no significa dejar de amar. Significa aprender a amar sin perderse a uno mismo.