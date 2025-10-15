Alec y Stephen Baldwin sufren aparatoso accidente en Nueva York

El pueblo de East Hamptons, Nueva York, fue escenario de un accidente de tráfico que involucró a los actores Alec y Stephen Baldwin. Según informó el representante de Stephen al canal Fox News Digital, los hermanos resultaron ilesos tras el impacto. “Stephen se encuentra bien y agradece que nadie haya resultado herido”, aseguró.

Alec Baldwin, por su parte, confirmó su buen estado a través de un video publicado en sus redes sociales, donde expresó su gratitud a los seguidores por los mensajes de apoyo. “Gracias por su preocupación”, comentó el actor, quien cuenta con más de 2,5 millones de seguidores.

El intérprete relató que el accidente ocurrió cuando “un camión de la basura del tamaño de una ballena” le cortó el paso. Para evitar la colisión, realizó un giro brusco que terminó con su vehículo, un Range Rover propiedad de su esposa, impactando contra un árbol. El todoterreno quedó con severos daños en la parte delantera.

La empresa de limpieza involucrada aseguró que su conductor no fue responsable del hecho. Alec Baldwin, visiblemente afectado, declaró sentirse aliviado de que nadie saliera herido y adelantó que viajará a Los Ángeles para reencontrarse con su familia luego del susto.

El video del actor se llenó rápidamente de mensajes de alivio por parte de sus seguidores, quienes celebraron que tanto él como su hermano se encontraran bien. El incidente ocurre pocos días después de que la esposa de Alec, Hilaria Baldwin, fuera eliminada del famoso programa “Dancing with the stars”, donde había sorprendido con su desempeño en la pista.

Un susto que, aunque sin consecuencias físicas, deja en evidencia que incluso las celebridades no están exentas de los imprevistos de la carretera.