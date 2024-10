Alma libre

Estudió Sicología y Creación Literaria. Tomó talleres de cuento avanzado con el escritor Enrique Jaramillo Levi. Aparece en diversas antologías de cuentos panameños y en la revista Maga.

¡Ay, mijita! ¡Qué tiempos aquellos! Recuerdo cuando mi alma era libre como un pájaro y tenías cosas emocionantes que hacer todos los días.

Cuando iba a la escuela y mataba a todos con mi cinturita perfecta y mis labios enormes y rojos. cuando nos bañábamos en el río todos los primos o cuando conocí a Nicolás... ¿o era César...? Esos eran buenos tiempos. Tiempos en los que mi mamá nos llevaba a todos los bailes o me cosía vestidos hermosos con lo poco que tenía. Esos tiempos en los que me decía : “Ve y conquista el mundo” y luego añadía muy graciosa: “Pero antes de las nueve”. ¡Ay, qué risa me daba, mijita!

-Pero, abuela, ¿nunca hiciste nada malo?

- Esa es otra historia. ahora es tu turno de conquistar al mundo con tu bella sonrisa, porque así como lo hizo tu abuelita, este es tu tiempo de tomarte más que el mundo, el universo.

Tomado de Dianan Mayora. Así de simple y otras complejidades. Foro taller Sagitario Ediciones, Panamá, 2013.