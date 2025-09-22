Ana Endara : ‘Incluso en la vulnerabilidad hay espacio para el humor’

Ana Endara se ha consolidado como una de las voces más sensibles y singulares del cine panameño. Tras una trayectoria marcada por el documental, dio un paso decisivo hacia la ficción con Querido Trópico, una obra que desde su estreno el 18 de septiembre ha despertado emociones profundas entre el público. La película no solo ha conmovido en las salas locales, sino que también ha sido seleccionada para representar a Panamá en los Premios Goya y en los Premios Oscar, un reconocimiento que marca un hito en la historia reciente de la cinematografía nacional.En Querido Trópico, Endara transforma el trópico en un personaje vivo: lluvias que purifican y renuevan, un jardín que protege y a la vez oprime, y una humedad que envuelve a los protagonistas en un vaivén entre lo íntimo y lo universal. Con una mirada delicada y firme, la directora aborda temas como el cuidado, la maternidad, la migración y la fragilidad, abriendo un diálogo sobre la identidad panameña que, a través de lo sensorial y lo poético, logra resonar en cualquier rincón del mundo.