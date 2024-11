‘Anastasia’ regresa al Teatro Nacional

Su historia se inicia en 1906, cuando una Anastasia de cinco años se despide de su abuela, la emperatriz viuda María Fiódorovna, quien al trasladarse a París le deja una caja de música. Once años más tarde, la familia es asaltada por los bolcheviques. Tiempo después, la emperatriz recibe la noticia de la ejecución completa de la familia.

La trama se centra en Anya (interpretada por Mafe Achurra), una chica joven, rusa y amnésica que lucha por encontrar su identidad en un mundo que no tiene respuestas sobre su pasado. En realidad, la protagonista de este espectáculo no es Anya, sino Anastasia Romanov, la cuarta hija de Nicolás II, el último zar de la Rusia Imperial, y quien desde su nacimiento portó el título de gran duquesa de Rusia.

Contexto histórico

Anastasia se alza desde uno de los sucesos de la historia más trágicos. El fusilamiento de los Romanov ha dejado, a lo largo del tiempo, más preguntas que respuestas, e incluso una posible teoría de que la hija menor del zar sobrevivió al sangriento atentado. Esta teoría ha sido también negada por muchos historiadores.

Reconociendo aquella importancia histórica, Zebede se preparó lo más que pudo para entender cada aspecto de la época y brindar al público una experiencia lo más auténtica posible. Para ello, contó con dos personas muy cercanas a él: su hermano y Diego De Obaldía, también actor en la obra.

“Mi biblioteca histórica se llama Diego De Obaldía”, dijo. “En casos como estos, me senté con él y conversamos sobre lo que se vivió en aquella época. De igual manera, vi muchos videos, películas y obras. Mi hermano también me explicó quiénes eran los Romanov. Al llegar al primer ensayo, ya sabía a qué me estaba enfrentando”.

De Obaldía agregó que “si bien la obra no se centra a profundidad en los últimos días de los Romanov, lo que verán los dejará con intriga de investigar más a fondo quiénes eran”.

“Este suceso significó un episodio muy definitivo en la historia y es muy importante, pero viéndolo desde otro punto, también ha significado un hito enorme en el teatro musical y eso es lo que deseamos homenajear”, afirmó.