Aprender a amasar la vida

Toni Roca ofrecerá un curso para aprender a elaborar ‘el mejor pan’. Los inscritos tendrán que enfrentarse a un instructor muy poco ortodoxo que los lleva a enfrentarse no solo con una masa de harina, agua y sal. Los enfrenta a la vida misma. La obra ‘Una Terapia Integral’, coproducción de Carla Morely Producciones y Teatro La Estación, se presentará en La Estación del 21 al 30 de abril y, para conocer algunos detalles sobre el montaje, se ofreció un encuentro con medios de comunicación e influencers, en el que estuvieron presentes Carla Morely, directora de la obra, Enithzabel Castrellón y Thyrza Guerrero, del Teatro La Estación, y la actriz Yilca Arosemena, parte del elenco. La conferencia de prensa se realizó en Chocolatísimo, importante socio en esta producción, ya que aporta los ingredientes y equipo que se utilizarán en el montaje. Josué González, chef de la Academia Chocolatísimo, participó preparando una masa que luego sería horneada y compartida con los asistentes al final.

“Creo que todo lo que se hace con las manos es arte y todo lo que se transmite por medio del arte es sentimental, viene desde adentro. El amasar es una palabra compuesta de amar y todo lo que se ama tiene muy buenos resultados”, expresó el chef González, quien ha atendido en la academia a personas que van en busca de un hobby, una forma de aliviar el estrés, superar una enfermedad, cambiar radicalmente de estilo de vida o que quieren expresarse a través de la gastronomía. “Por eso conectamos con esta obra y estamos seguros de que va a tener un excelente resultado”, agregó.

Enithzabel Castrellón, a nombre del Teatro La Estación, manifestó que “cuando Carla se nos acercó con ‘Una Terapia Integral’, la obra nos encantó. Somos un espacio artístico que lo que nos interesa es poder brindarle a nuestro público propuestas diferentes, propuestas que les hagan sentir, que les hagan pensar”. Y qué mejor que esta obra en la que los protagonistas llegan a un curso buscando hacer el mejor pan y terminan amasando más que pan, el alma. En el transcurso de la obra, a lo largo del taller, los personajes van descubriendo cosas sobre la vida y sobre ellos mismos. “Una terapia integral es una comedia con toques de drama, que viene de España, de escritores en españoles. Está ambientada en un curso para aprender a hacer pan a cargo de un chef muy excéntrico y peculiar que se llama Toni Roca, quien tiene un método bastante poco convencional, porque él realmente no está ahí para enseñarles a hacer pan, sino que a través del proceso del pan, cada uno de los participantes puede liberarse de sus propios duelos no elaborados, de sus traumas y de las cosas que los limitan en su vida. Lo que pasa es que ninguno sabe qué es lo que va a pasar”, detalla Morely, quien al recibir el libreto se entusiasmó pues cumplía con dos requisitos indispensables para ella: que lo quiera leer en una sentada y que, al finalizar, la deje reflexionando. “Ese es el teatro que me gusta hacer a mí y que siento que La Estación está en este mismo barco y es aquel teatro con propósito, un teatro que te haga reflexionar, un teatro que transforme, un teatro que realmente haga que la sociedad en la que vivimos, y yo sé que suena utópico, que la sociedad en la que vivimos sea una sociedad mejor”, sostiene la directora. Para Thyrza Guerrero el que se ofreciera esta obra a La Estación fue como si los planetas se hubiesen alineado. “Vi la obra en España y dije, ‘qué sueño, cómo me encantaría que la pudiéramos montar’, pero luego pensé, ‘necesitaríamos escenografía, elementos de la panadería, así que para nosotros es muy valioso que Chocolatísimo se haya unido a este proyecto, porque son esos elementos que en realidad hacen que una obra se vea bien, se proyecte bien y mande el mensaje adecuado, así que estamos muy contentos de haber podido lograr esta alianza en esta producción de teatro con propósito en una comedia inteligente”.

El elenco está conformado por Yilca Arosemena, quien interpreta a Nieves, una cardióloga que ya sabe hacer pan, pero que busca la completa perfección. Pablo Brunstein interpreta a Bruno, quien todo lo resuelve con su ingenio y un chiste, Yaneth Adames interpreta a Laura, cuyos temores e inseguridades no la dejan vivir, y Carlos Caballero, encarna al ‘gurú del pan’ Tony Roca, excéntrico y obstinado, quien va a agitar completamente la vida de los asistentes a su curso. “Ha sido un proceso largo e intenso. Hoy yo les puedo decir que realmente conozco a Nieves, a la Nieves que voy a interpretar, la vivo y la siento en el escenario. Así es que yo espero que nos acompañen porque ha sido un camino bonito de mucho aprendizaje”, dice Arosemena sobre el proceso de creación de los personajes, que arrancan de un modo pero que, a través del curso de panadería, terminan evolucionando.

La obra sigue el proceso del pan desde el inicio: “los ingredientes”, luego “el reposo” y se completa con “hornear”. Cada uno de los estudiantes del curso habrá de enfrentarse a sus “fantasmas” que, a pesar de presentarse como situaciones muy particulares, llevan al público a poder identificarse, destaca Morely. Si hacemos una comparación de la obra con la vida común, podemos darnos cuenta de que los ingredientes son circunstanciales, señala el chef. “El resultado, lo que podamos hacer con esos ingredientes depende de nosotros. La vida te va a presentar una cantidad de situaciones que deberás asumir y vas a obtener un resultado”, asegura.