Aprender a amasar la vida

La obra sigue el proceso del pan desde el inicio: 'los ingredientes', luego 'el reposo' y se completa con 'hornear'. Cada uno de los estudiantes del curso habrá de enfrentarse a sus 'fantasmas' que, a pesar de presentarse como situaciones muy particulares, llevan al público a poder identificarse, destaca Morely. Si hacemos una comparación de la obra con la vida común, podemos darnos cuenta de que los ingredientes son circunstanciales, señala el chef. 'El resultado, lo que podamos hacer con esos ingredientes depende de nosotros. La vida te va a presentar una cantidad de situaciones que deberás asumir y vas a obtener un resultado', asegura.