Artemis II entra en órbita y marca el regreso humano a la Luna tras más de 50 años

Para dimensionar el momento que estaban viviendo, la tripulación a bordo de la NASA recibió una capacitación para asegurarse que el pilotaje manual de la nave Orión funciona de manera óptima así como sobre su plan de observación científica para identificar y fotografiar diversos accidentes geográficos de la superficie lunar, según dijo una portavoz de la NASA en declaraciones recogidas por la agencia de noticias AFP. Entre esos accidentes geográficos que habían que resaltar de la Luna estaban los rasgos lunares, como los antiguos flujos de lava y cráteres de impacto.