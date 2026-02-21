‘For the Loved Ones’ es mi agradecimiento en forma de música

PanaMO es, sin duda, el proyecto más personal que he construido: es el espacio donde se encuentran mis raíces afro-panameñas, el lenguaje del Latin Jazz y la voz de los grandes músicos que me han acompañado en este camino. Se fundamenta en tres pilares muy claros: los ritmos que he ido aprendiendo y desarrollando a lo largo de mi vida, mis composiciones originales y el aporte creativo de intérpretes extraordinarios que han hecho suya esta música. Sin ellos, PanaMO no sería lo que es.En más de 20 años, PanaMO ha evolucionado de una exploración amplia de influencias latinas y jazzísticas a un proyecto con una identidad muy definida. Al principio, el grupo era una mezcla abierta de todo lo que yo traía: Caribe, jazz, bolero, bossa, Panamá. Con el tiempo, fui profundizando cada vez más en los ritmos panameños, de los cuales hay más de treinta documentados. Me he enfocado especialmente en los ritmos afro-panameños con alto potencial jazzístico y contemporáneo, aquellos que tienen esa elasticidad rítmica, espacio para la improvisación y una profundidad cultural que permite un diálogo muy natural con el jazz.