PANAMÁ

Así fue la celebración del cumpleaños del águila harpía ‘Panamá’

Jardín Botánico Summit celebró el cumpleaños No. 16 del Águila Harpía ‘Panamá’.
Por
Kathyria Caicedo
  • 21/09/2025 15:50
La emblemática águila harpía ‘Panamá’, símbolo nacional y embajadora de la conservación, celebró en grande su cumpleaños No. 16.

Cientos de familias panameñas se congregaron este domingo, en el Jardín Botánico Summit para celebrar el 16º cumpleaños de “Panamá”, la emblemática águila harpía que se ha convertido en un símbolo de la conservación nacional.

El evento, organizado por la Alcaldía de Panamá, rindió homenaje a la “Voz viva del bosque”. La jornada de celebración contó con una amplia variedad de actividades para todos los visitantes. El momento cumbre fue el tradicional cumpleaños en el Centro de Visitantes en Summit.

Gran cantidad de familias aprovecharon la actividad para despedida de vacaciones, ya que este lunes 22 de septiembre inicia el tercer trimestre del año escolar 2025.

Cientos de familias se acercaron al Jardín Botánico Summit.
La celebración ofreció diversión y aprendizaje en un mismo lugar. Los asistentes disfrutaron de la zona cultural y gastronómica, así como de la adrenalina en “Summit Extremo”, que incluyó tirolesa, un parque de cuerdas y una pared de escalar. Los más pequeños también tuvieron su espacio en la “Zona Agua”, con inflables y deslizadores.

Adicionalmente, el público tuvo la oportunidad de conocer más sobre la historia de “Panamá” a través de una exhibición fotográfica que documenta su vida en el parque. El Patronato Amigos del Águila Harpía aprovechó la ocasión para reiterar su llamado a la protección, preservación y respeto por el medio ambiente.

