Así fue la celebración del cumpleaños del águila harpía ‘Panamá’

Cientos de familias panameñas se congregaron este domingo, en el Jardín Botánico Summit para celebrar el 16º cumpleaños de “Panamá”, la emblemática águila harpía que se ha convertido en un símbolo de la conservación nacional.

El evento, organizado por la Alcaldía de Panamá, rindió homenaje a la “Voz viva del bosque”. La jornada de celebración contó con una amplia variedad de actividades para todos los visitantes. El momento cumbre fue el tradicional cumpleaños en el Centro de Visitantes en Summit.

Gran cantidad de familias aprovecharon la actividad para despedida de vacaciones, ya que este lunes 22 de septiembre inicia el tercer trimestre del año escolar 2025.