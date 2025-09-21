Así fue la celebración del cumpleaños del águila harpía ‘Panamá’

Cientos de familias panameñas se congregaron este domingo, en el <b><a href="/tag/-/meta/parque-municipal-summit">Jardín Botánico Summit</a></b> para celebrar el 16º cumpleaños de <b>'Panamá'</b>, la emblemática águila harpía que se ha convertido en un símbolo de la conservación nacional.El evento, organizado por la Alcaldía de Panamá, rindió homenaje a la 'Voz viva del bosque'. La jornada de celebración contó con una amplia variedad de actividades para todos los visitantes. El momento cumbre fue el tradicional cumpleaños en el <b>Centro de Visitantes en Summit.</b>Gran cantidad de familias aprovecharon la actividad para despedida de vacaciones, ya que este lunes 22 de septiembre inicia el tercer trimestre del año escolar 2025.