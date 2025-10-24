Bad Bunny, un Daddy Yankee cristiano y música para el mundial marcaron los Latin Billboard

A los pies de <b><a href="/tag/-/meta/bad-bunny">Bad Bunny</a></b>, el más premiado de la noche, con el mensaje cristiano en el regreso de <b><a href="/tag/-/meta/daddy-yankee">Daddy Yankee</a></b>, y un inicio musical de la temporada del <b>Mundial 2026</b> con <b>Wisin, Carlos Vives, Xavi y Emilia</b>, los Latin Billboard llegaron este jueves a su edición 25.El Conejo Malo, como también lo conocen sus fans, no solo se llevó a casa once galardones, sino que recibió de manos de la icónica Rita Moreno el premio <b>Billboard Top Latin Artist</b> del siglo XXI durante la gala realizada en Miami.<i><b>'Estoy 100 % consciente de que este premio lo pudo haber recibido cualquiera de los artistas que están aquí, que también han aportado a la música latina, que me han inspirado y que gracias a ellos existo aquí'</b></i>, expresó el artista, quien también ganó, el <b>Latin Billboard </b>al Artista del Año y Global 200 Artista Latino del Año, entre otros.<i><b>'Creo que todos, Rauw, Peso, Karol, Fuerza Régida, estamos haciendo algo increíble; es un trabajo que todos estamos haciendo. Estamos continuando un trabajo que muchos artistas, Elvis (Crespo), Toño (Rosario), Wisin, Yankee y muchos más, vienen haciendo desde hace muchos años y que nos abrieron las puertas'</b></i><b>,</b> agregó <b>Bad Bunny</b> antes de decir, entre risas, que se ha pasado la gala jugando dominó detrás del escenario.La segunda más premiada fue<b><a href="/tag/-/meta/karol-g"> Karol G</a></b>, quien no solo se vio emocionadísima cada vez que subió al escenario a recibir un premio, sino que bailó y cantó como una fan más durante la ceremonia en la que actuaron <b>Ozuna, Daddy Yankee, Netón Vega, Oscar Maydon, Beéle, Danny Ocean, Grupo Frontera, Juan Duque, Kapo, La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho y Olga Tañón</b>, entre otros.<i><b>'Me pongo igual de nerviosa como si fuera el primer día y le doy gracias a Dios porque no pierdo esa capacidad de sorprenderme', expresó La Bichota, quien recibió seis premios, entre ellos 'Hot Latin Songs'</b></i> Artista del Año Femenina.Fuerza Regida obtuvo cinco premios, entre ellos Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo y dos por su éxito <b>'Tu boda'</b> junto a Oscar Maydon, reconocido como Canción Regional Mexicana del Año y 'Hot Latin Song', Colaboración Vocal del Año.<i><b>'Estamos muy orgullosos porque le metemos mucho esfuerzo a esto. Le metemos sangre, sudor, lágrimas',</b></i> dijo a EFE Khrystian Ramos, uno de los integrantes de Fuerza Régida.Laura Pausini conmovió a la audiencia con su presentación antes de recibir el Premio Ícono, en la que cantó su gran éxito ‘Mi historia entre tus dedos’. <b>'Ser de Italia y sentirme tan latina es un privilegio y es gracias a ustedes que me han adoptado que por más barreras que nos pongan, cada día llegamos a más rincones del mundo'</b>, manifestó.Otros que recibieron premios especiales fueron <b>Peso Pluma y Elvis Crespo.</b> La encargada de entregarlo al mexicano fue su novia, la también cantante Kenia OS, a quien agradeció por su apoyo y 'hacerle mejor persona, mejor artista y mejor jefe'.<i><b>'Estoy bien orgulloso de estar siendo premiado haciendo música que me gusta, de mi tierra y disfrutándome el proceso con mucha gente linda'</b></i>, agregó.Crespo, encargado de cerrar la noche junto a Toño Rosario, La Insuperable y Ebenezer Guerra con un popurrí de sus éxitos tropicales, recibió el Latin Billboard Salón de la Fama. <i><b>'Jamás me habría imaginado cuando comencé en la música seguir aquí y ser reconocido tantos años después'</b></i>, dijo a EFE.La ceremonia, conducida por Elizabeth Gutiérrez, Goyo y Javier Poza, fue inaugurada por Tañón con su tema <b>‘El jolgorio’</b>, mientras que Abraham Mateo, Ángel López y Arthur Hanlon dieron el mayor toque de nostalgia al celebrar los 25 años de ‘A puro dolor’.<b>Daddy Yankee</b> cantó su nuevo tema de corte religioso <b>‘Sonríele’ </b>y sorprendió a los presentes con un mensaje cristiano debajo de las sillas del teatro James Knight Center.