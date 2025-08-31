Bárbara, la capibara que conquistó en el Summit WildFest 2025

El Summit WildFest 2025 superó todas las expectativas al reunir a más de 5 mil personas en el Jardín Botánico Summit de la Alcaldía de Panamá.

La gran protagonista fue Bárbara, la capibara rescatada de un intento de cacería ilegal, que ahora inicia un proceso de rehabilitación y cuidado en el Summit.

Convertida en embajadora de su especie, conquistó al público y se robó todas las miradas.

“Cada visitante podrá seguir de cerca la evolución de Bárbara y aprender sobre esta increíble especie. Ese es el valor del Summit: rescatar, proteger y educar”, destacó Jean González, administrador del Jardín Botánico.

El festival, sin embargo, fue mucho más que la historia de Bárbara. Los asistentes disfrutaron de juegos interactivos, música en vivo, gastronomía, charlas educativas, exhibiciones culturales y artísticas, que hicieron vibrar tanto a locales como a visitantes extranjeros.

El Jardín Botánico Summit, administrado por la Alcaldía de Panamá, continúa fortaleciendo su infraestructura para ofrecer experiencias únicas que combinan entretenimiento, cultura y conciencia ambiental.