Bárbara, la capibara que conquistó en el Summit WildFest 2025

El <b>Summit WildFest 2025</b> superó todas las expectativas al reunir a <b>más de 5 mil personas en el Jardín Botánico <a href="/tag/-/meta/parque-summit">Summit </a>de la <a href="/tag/-/meta/alcaldia-de-panama">Alcaldía de Panamá</a></b>.La gran protagonista fue <b>Bárbara</b>, la capibara <b>rescatada de un intento de cacería ilegal</b>, que ahora inicia un <b>proceso de rehabilitación y cuidado en el Summit</b>. Convertida en embajadora de su especie, conquistó al público y se robó todas las miradas.<i>'Cada visitante podrá seguir de cerca la evolución de Bárbara y aprender sobre esta increíble especie. Ese es el valor del Summit: rescatar, proteger y educar'</i>, destacó <b>Jean González</b>, administrador del Jardín Botánico.El festival, sin embargo, fue mucho más que la historia de Bárbara. Los asistentes disfrutaron de <b>juegos interactivos, música en vivo, gastronomía, charlas educativas, exhibiciones culturales y artísticas</b>, que hicieron vibrar tanto a locales como a visitantes extranjeros.El Jardín Botánico Summit, administrado por la Alcaldía de Panamá, continúa fortaleciendo su infraestructura para ofrecer experiencias únicas que combinan entretenimiento, cultura y conciencia ambiental.