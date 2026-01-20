Binoche, Amy Adams y Elle Fanning encabezan una Berlinale marcada por la presencia del cine latino

Estrellas como Amy Adams, Juliette Binoche, Elle Fanning, Channing Tatum, Pamela Anderson y Rupert Grint desfilarán por la próxima Berlinale en su sección a competición, donde entre las 22 películas aspirantes al Oso de Oro figuran también tres títulos latinos.'Encontramos tantas cosas que nos enamoraron en el programa de competición excepcionalmente fuerte de este año. Y estamos tan convencidos del encanto de estas 22 películas que no dudamos en afirmar: ‘¡Quien no encuentre aquí algo que le guste, es que no ama el cine!’, declaró la directora de la Berlinale, Tricia Tuttle, al dar a conocer los filmes aspirantes a premio.Según Tuttle, 'cada una de ellas está diseñada con gran maestría y cumple su propia promesa artística'.'Estamos deseando ver qué películas serán galardonadas con el Oso de Oro y el Oso de Plata por el jurado de Wim Wenders el 21 de febrero', agregó.Entre las cintas del programa oficial a competición figuran ‘At the Sea’, el último trabajo del húngaro Kornél Mundruczó, protagonizado por Amy Adams, la historia de una mujer que regresa a su casa tras pasar por rehabillitación y tiene que enfrentarse a los daños que provocó anteriormente.Otro título destacado de esta edición es ‘Queen at Sea’, de Lance Hammer, protagonizado por Juliette Binoche y Tom Courtenay, una historia sobre la demencia y los dilemas éticos del envejecimiento.