Bosques de generación, una alternativa de reforestación ante el cambio climático

'Los bosques de generaciones logran ampliar los ecosistemas forestales para expandir la superficie donde conviven la flora y la fauna. (...) En esta área, nuestra meta era transformarla, lo que antes era un potrero cuya cobertura vegetal se perdió por la erosión del territorio, y restaurarla como un bosque. Este es un esquema que ya venimos trabajando desde hace 30 años, en los cuales hemos adquirido la experiencia suficiente como para adaptar este concepto a distintos lugares. Este es uno de ellos. A diferencia de un bosque natural donde podrías encontrar dos árboles de una misma especie, aquí podemos encontrar 200 árboles de una misma especie. Donde estamos hay 600 árboles en total', resumió.