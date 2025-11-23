Bosques de generación, una alternativa de reforestación ante el cambio climático

El mantenimiento de los Bosques de Generaciones es una labor constante en la que se elimina cualquier atisbo de intromisión en la armonía de ese bosque, ya sean árboles grandes - cuyas raíces perturban el crecimiento de los más chicos - o los helechos que interrumpen el curso normal del funcionamiento de las plantaciones que conforman ese Bosque de Generaciones.Entre las especies arbóreas que se pueden encontrar en este bosque de generaciones están las carapas – caracterizadas por una estética de copos rojos situados en la copa del árbol –, los nísperos, los almendros, las terminalias, y las pornosias, por mencionar algunas de ellas. En cuanto a la fauna, este bosque tiene presencia de animales espectaculares a la vista del ojo humano como el jaguar, el puma, el ñeque y el yaguarandi, por citar algunos.La gerente de investigación y desarrollo de Futuro Forestal Susanne Zeng explicó que la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá – donde se sitúa este bosque en María Chiquita – alberga la mayor cantidad de biodiversidad posible con una variedad de aves, felinos y mamíferos.'Con la habilitación del corredor verde, nosotros buscamos brindarle un mayor espacio a la fauna tanto en Colón como en Darién. En lo que se refiere al impacto del proyecto, nuestros estudios realizados entre 2015 y 2022 comprueban que ha habido un aumento de la biodiversidad. (...) Entre las plantaciones de especies en peligro de extinción que estamos realizando están las orquídeas como el Flor del Espíritu Santo o el Cerbera odollam, que es conocido como el ‘árbol suicida’ ya que solamente fructifica una vez y se muere. Nuestra meta es proteger a las especies en peligro en extinción', añadió.En conversación con este diario, Zeng destacó que después de seis años de haberse iniciado el proyecto, ya hay una cobertura boscosa encaminada a la construcción de un bosque como tal. 'Vamos por el buen camino y, por el momento, el monitoreo es positivo. Ya hay 150 especies arbóreas dentro de las áreas reforestadas. Por otro lado, hay que pensar la mejor manera de realizar la silvicultura en estos bosques como la forma en la que se usan los fertilizantes o si se necesitan hacer podas en ciertas áreas o no, por lo que la investigación científica es determinante para ayudarnos a hacer un buen manejo forestal para lograr bosques productivos y biodiversos', valoró.El director de Educación Ambiental y de Comunicaciones de la asociación ambiental Club Cordillera/AJC Fernando Prieto-Tapia, quien también asistió en el recorrido, dijo que esta es una iniciativa que aporta a la biodiversidad como a la comunidad con la facilitación de empleos para el desarrollo humano de los habitantes que residen en estas zonas de reforestación.